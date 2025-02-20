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Невролог: Почему возникают проблемы с памятью у пожилых

Невролог: Почему возникают проблемы с памятью у пожилых

Sputnik Узбекистан

С возрастом у многих людей память становится менее надежной, возникают проблемы с концентрацией.

2025-02-20T22:02+0500

2025-02-20T22:02+0500

2025-02-20T22:02+0500

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Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может ухудшаться память, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Специалист также добавил, что с нарушениями памяти нередко сталкиваются люди после инсульта. Помимо этого, в старшем возрасте есть риск деменции, которая ведет не только к снижению памяти, но и к ухудшению речи. В заключение Мартынов отметил, что на память может повлиять изоляция от других людей и тревожные расстройства.

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