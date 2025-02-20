https://uz.sputniknews.ru/20250220/tashkent-vozlojeniye-svetov-vechnyy-ogon-48053659.html
Невролог: Почему возникают проблемы с памятью у пожилых
Невролог: Почему возникают проблемы с памятью у пожилых
Sputnik Узбекистан
С возрастом у многих людей память становится менее надежной, возникают проблемы с концентрацией.
2025-02-20T22:02+0500
2025-02-20T22:02+0500
2025-02-20T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
пожилые люди
память
проблема
здоровье
заболевания
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Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может ухудшаться память, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Специалист также добавил, что с нарушениями памяти нередко сталкиваются люди после инсульта. Помимо этого, в старшем возрасте есть риск деменции, которая ведет не только к снижению памяти, но и к ухудшению речи. В заключение Мартынов отметил, что на память может повлиять изоляция от других людей и тревожные расстройства.
https://uz.sputniknews.ru/20250219/kakie-produkty-prepyatstvuyut-razvitiyu-ateroskleroza-48023491.html
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невролог проблемы память пожилые люди
невролог проблемы память пожилые люди
Невролог: Почему возникают проблемы с памятью у пожилых
С возрастом у многих людей память становится менее надежной, возникают проблемы с концентрацией.
Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может ухудшаться память, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Естественно, с возрастом снижается объем и активность головного мозга, это может влиять на память… Хронические заболевания (например, атеросклероз, гипертония) у пожилых людей тоже приводят к проблемам с памятью", — сказал он.
Специалист также добавил, что с нарушениями памяти нередко сталкиваются люди после инсульта. Помимо этого, в старшем возрасте есть риск деменции, которая ведет не только к снижению памяти, но и к ухудшению речи.
"У пожилых часто бывает нехватка витаминов, это тоже влияет на работу нервной системы и память. Ухудшения памяти наблюдаются у пожилых людей, которые принимают лекарства, например, от гипертонии или снотворные. Это может быть побочный эффект", — предупредил невролог.
В заключение Мартынов отметил, что на память может повлиять изоляция от других людей и тревожные расстройства.