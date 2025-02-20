https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-nameren-sokratit-energozatraty-48045866.html

Узбекистан намерен сократить энергозатраты — подробности

Узбекистан намерен сократить энергозатраты — подробности

Sputnik Узбекистан

Анализ показывает, что в республике на создание $1 ВВП расходуется в 2,5 раза больше энергии, чем в среднем по миру. Потери электроэнергии в сетях достигают 14%, а природного газа превышают 7%.

2025-02-20T13:20+0500

2025-02-20T13:20+0500

2025-02-20T13:20+0500

узбекистан

энергетика

презентация

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Глава Узбекистана подчеркнул важность энергосбережения во всех секторах экономики, социальной сфере и жилищном хозяйстве, сообщает пресс-служба президента. Прогнозируют, что к 2035 году потребление электроэнергии увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем. Для полного удовлетворения этого спроса необходимы не только наращивание производства, но и сбережение энергии. Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения, разработанные на основе этих исследований: Для достижения этой цели каждому предприятию и организации предоставят научно обоснованные рекомендации. В частности, для крупных промпредприятий установят нормативы энергопотребления на единицу продукции, что позволит сократить энергозатраты на 5–10%. Также утвердят адресную программу по установке энергосберегающего оборудования на объектах социальной сферы. Глава республики поручил сократить потери энергии в регионах и отраслях, а также предотвращать хищения и нецелевое использование энергоресурсов.

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узбекистан энергозатраты сокращение