Узбекистан намерен сократить энергозатраты — подробности
© Sputnik / Константин ЧалабовAтомная электростанция
© Sputnik / Константин Чалабов
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Анализ показывает, что в республике на создание $1 ВВП расходуется в 2,5 раза больше энергии, чем в среднем по миру. Потери электроэнергии в сетях достигают 14%, а природного газа превышают 7%.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Глава Узбекистана подчеркнул важность энергосбережения во всех секторах экономики, социальной сфере и жилищном хозяйстве, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Прогнозируют, что к 2035 году потребление электроэнергии увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем. Для полного удовлетворения этого спроса необходимы не только наращивание производства, но и сбережение энергии.
"Анализ показывает, что в Узбекистане на создание 1 доллара валового внутреннего продукта расходуется в 2,5 раза больше энергии, чем в среднем по миру. Потери электроэнергии в сетях достигают 14 процентов, а природного газа превышают 7 процентов. В связи с этим с привлечением ученых проводится научно обоснованное изучение возможностей энергосбережения на местах. В семи областях выявлены резервы для экономии 4,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и 1 миллиарда кубометров природного газа", — говорится в сообщении.
Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения, разработанные на основе этих исследований:
замена устаревших насосов в системе водного хозяйства на современные позволит ежегодно экономить 1 млрд кВт/ч электроэнергии;
обновление котельных и использование "зеленой" энергии в социальных учреждениях позволит сэкономить 5 млн куб. м газа и 15 миллионов кВт/ч электроэнергии уже в этом году.
"В целом в этом году предусматривается сэкономить 1,6 миллиарда кубометров природного газа и 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для достижения этой цели каждому предприятию и организации предоставят научно обоснованные рекомендации.
В частности, для крупных промпредприятий установят нормативы энергопотребления на единицу продукции, что позволит сократить энергозатраты на 5–10%.
Также утвердят адресную программу по установке энергосберегающего оборудования на объектах социальной сферы.
"Планируется расширить меры по теплоизоляции многоквартирных домов. Будут предоставляться льготные кредиты на установку гелиоколлекторов и солнечных панелей. Кроме того, будет внедрена программа обучения потребителей основам энергосбережения на основе японского опыта", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поручил сократить потери энергии в регионах и отраслях, а также предотвращать хищения и нецелевое использование энергоресурсов.