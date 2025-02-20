https://uz.sputniknews.ru/20250220/v-uzbekistane-shiroko-otmetyat-80-letie-pobedy-48050137.html
В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление
В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление
Sputnik Узбекистан
Мероприятия пройдут под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины"
2025-02-20T15:40+0500
2025-02-20T15:40+0500
2025-02-20T15:40+0500
узбекистан
президент узбекистана
постановление
день памяти и почестей
победа
вторая мировая война
9 мая
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/14/48048690_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_5e83e809ee5f1e42c1b4fe1e84c2b238.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы и День памяти и почестей. Это определено в постановлении главы республики. В документе указано, что по предложению представителей широкой общественности 9 мая будет праздноваться под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины". Также президент утвердил программу мероприятий: Глава республики поручил рабочей группе под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым. 9 мая в 21.00 в парке "Янги Узбекистон" состоится праздничный салют.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан победа президент постановление
узбекистан победа президент постановление
В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление
Мероприятия пройдут под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины".
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik
. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы и День памяти и почестей. Это определено в постановлении
главы республики.
В документе указано, что по предложению представителей широкой общественности 9 мая будет праздноваться под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины".
Также президент утвердил программу мероприятий:
одиноким и малообеспеченным участникам Второй мировой войны благоустроят и отремонтируют жилье;
участникам войны, лицам, ставшим инвалидами в результате войны, и ветеранам трудового фронта вручат юбилейные медали;
участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта предоставят по их желанию разовые бесплатные путевки в санатории на территории республики с одним сопровождающим;
организуют и закрепят за участниками Второй мировой войны и лицами, ставшим инвалидами в результате войны, патронажную службу медиков на договорной основе.
Глава республики поручил рабочей группе под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым.
9 мая в 21.00 в парке "Янги Узбекистон" состоится праздничный салют.