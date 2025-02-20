https://uz.sputniknews.ru/20250220/v-uzbekistane-shiroko-otmetyat-80-letie-pobedy-48050137.html

В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление

В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление

Sputnik Узбекистан

Мероприятия пройдут под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины"

2025-02-20T15:40+0500

2025-02-20T15:40+0500

2025-02-20T15:40+0500

узбекистан

президент узбекистана

постановление

день памяти и почестей

победа

вторая мировая война

9 мая

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы и День памяти и почестей. Это определено в постановлении главы республики. В документе указано, что по предложению представителей широкой общественности 9 мая будет праздноваться под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины". Также президент утвердил программу мероприятий: Глава республики поручил рабочей группе под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым. 9 мая в 21.00 в парке "Янги Узбекистон" состоится праздничный салют.

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