Нетрезвых водителей в Узбекистане будут привлекать к уголовной ответственности
12:48 21.02.2025 (обновлено: 14:09 21.02.2025)
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyВодитель за рулем
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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В Узбекистане внедряют систему начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Узбекистане начнут привлекать к уголовной ответственности водителей, за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административной ответственности РУз внесены изменения и дополнения, направленные на совершенствование системы безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Минюст республики.
Согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс, уголовная ответственность установлена за:
незаконное изготовление, передачу или использование государственных регистрационных знаков или идентификационных номеров механических транспортных средств и прицепов (полуприцепов);
управление транспортным средством в состоянии опьянения, уклонение водителей и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения;
нарушение порядка подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений;
управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, сжиженном нефтяном газе или смеси дизельного и газообразного топлива.
Согласно поправкам в Кодекс об административной ответственности, в республике вводится система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.
Так, за нарушение установленных правил, помимо предусмотренного основного наказания, водителю транспортного средства начисляются штрафные баллы. Максимально возможное количество штрафных баллов за одно правонарушение не может превышать двух баллов.
Штрафные баллы будут начисляться с момента совершения правонарушения и учитываться в течение одного года. Через год они автоматически будут аннулированы.
Если за год водитель набрал больше 12 штрафных баллов, то за последнее совершенное правонарушение ему дополнительно назначается наказание в виде лишения права управления транспортным средством. При этом срок лишения права управления не может быть менее шести месяцев.
Кроме того, штрафные баллы за нарушения ПДД предусмотрены в случаях:
нарушения правил безопасности при использовании транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, сжиженном нефтяном газе или смеси дизельного и газообразного топлива;
нарушения правил перевозки людей в транспортном средстве;
нарушения правил обгона транспортных средств;
дорожное хулиганство;
распространения фото или видео сотрудников правоохранительных органов с искажением, приводящим к их дискредитации.
20 января, 19:01