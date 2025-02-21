https://uz.sputniknews.ru/20250221/nabravshix-bolshe-12-shtrafnyx-ballov-voditeley-lishat-prava-upravleniya-transportom-48061747.html

Нетрезвых водителей в Узбекистане будут привлекать к уголовной ответственности

Нетрезвых водителей в Узбекистане будут привлекать к уголовной ответственности

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане внедряют систему начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

2025-02-21T12:48+0500

2025-02-21T12:48+0500

2025-02-21T14:09+0500

узбекистан

административное правонарушение

транспорт

штраф

закон

изменения в пдд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Узбекистане начнут привлекать к уголовной ответственности водителей, за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административной ответственности РУз внесены изменения и дополнения, направленные на совершенствование системы безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Минюст республики.Согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс, уголовная ответственность установлена ​​за:Согласно поправкам в Кодекс об административной ответственности, в республике вводится система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.Так, за нарушение установленных правил, помимо предусмотренного основного наказания, водителю транспортного средства начисляются штрафные баллы. Максимально возможное количество штрафных баллов за одно правонарушение не может превышать двух баллов.Штрафные баллы будут начисляться с момента совершения правонарушения и учитываться в течение одного года. Через год они автоматически будут аннулированы.Если за год водитель набрал больше 12 штрафных баллов, то за последнее совершенное правонарушение ему дополнительно назначается наказание в виде лишения права управления транспортным средством. При этом срок лишения права управления не может быть менее шести месяцев. Кроме того, штрафные баллы за нарушения ПДД предусмотрены в случаях:

https://uz.sputniknews.ru/20250120/kak-poluchit-voditelskie-prava-v-tashkente-47628873.html

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