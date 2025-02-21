https://uz.sputniknews.ru/20250221/prezident-oznakomilsya-s-novinkami-vsfere-oboronnoy-promyshlennosti-uzbekistana-48064678.html

Президент ознакомился с новинками в сфере оборонной промышленности Узбекистана

Президент ознакомился с новинками в сфере оборонной промышленности Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Шавкату Мирзиёеву представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора Узбекистана.

2025-02-21T15:34+0500

2025-02-21T15:34+0500

2025-02-21T15:34+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

министерство обороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с производственными мощностями, передовыми разработками и продукцией военного и двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора.Было отмечено, что Агентство при Минобороны проводит системную работу по модернизации вооружения, освоению новых технологий и внедрению перспективных разработок в войска.Глава государства подчеркнул, что это лишь первые шаги по развитию отрасли и необходимо продолжить работу по повышению конкурентоспособности отечественного оборонного комплекса. Дал конкретные поручения по расширению производственных возможностей, освоению новых видов продукции, использованию при этом инновационных технологий и искусственного интеллекта.Он поручил привлечь в отрасль частные компании, расширить ассортимент продукции военного и двойного назначения. Речь также шла о создании новых рабочих мест, подготовке специалистов, организации лабораторий по новым видам техники.По итогам визита президент обозначил стратегические направления дальнейшего развития оборонной промышленности и поставил перед ответственными лицами конкретные задачи по обеспечению высокого качества продукции, расширению производственного потенциала и укреплению позиций местных производителей на международном рынке.

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