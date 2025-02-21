Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250221/prezident-oznakomilsya-s-novinkami-vsfere-oboronnoy-promyshlennosti-uzbekistana-48064678.html
Президент ознакомился с новинками в сфере оборонной промышленности Узбекистана
Президент ознакомился с новинками в сфере оборонной промышленности Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Шавкату Мирзиёеву представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора Узбекистана.
2025-02-21T15:34+0500
2025-02-21T15:34+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
министерство обороны узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/15/48065059_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97b8c0e0c67c4d3bd40b6dd7e86776f8.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с производственными мощностями, передовыми разработками и продукцией военного и двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора.Было отмечено, что Агентство при Минобороны проводит системную работу по модернизации вооружения, освоению новых технологий и внедрению перспективных разработок в войска.Глава государства подчеркнул, что это лишь первые шаги по развитию отрасли и необходимо продолжить работу по повышению конкурентоспособности отечественного оборонного комплекса. Дал конкретные поручения по расширению производственных возможностей, освоению новых видов продукции, использованию при этом инновационных технологий и искусственного интеллекта.Он поручил привлечь в отрасль частные компании, расширить ассортимент продукции военного и двойного назначения. Речь также шла о создании новых рабочих мест, подготовке специалистов, организации лабораторий по новым видам техники.По итогам визита президент обозначил стратегические направления дальнейшего развития оборонной промышленности и поставил перед ответственными лицами конкретные задачи по обеспечению высокого качества продукции, расширению производственного потенциала и укреплению позиций местных производителей на международном рынке.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/15/48065059_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c2305f303ffc764bbe282cf13734a178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев военная техника проекты оборонный сектор узбекистан министерство обороны
мирзиёев военная техника проекты оборонный сектор узбекистан министерство обороны

Президент ознакомился с новинками в сфере оборонной промышленности Узбекистана

15:34 21.02.2025
Подписаться
Шавкату Мирзиёеву представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с производственными мощностями, передовыми разработками и продукцией военного и двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора.
Было отмечено, что Агентство при Минобороны проводит системную работу по модернизации вооружения, освоению новых технологий и внедрению перспективных разработок в войска.
В Центре инновационных технологий налажено производство около 80 видов военной техники и продукции двойного назначения. Поддерживаются стартап-проекты по робототехнике и беспилотникам.
Глава государства подчеркнул, что это лишь первые шаги по развитию отрасли и необходимо продолжить работу по повышению конкурентоспособности отечественного оборонного комплекса. Дал конкретные поручения по расширению производственных возможностей, освоению новых видов продукции, использованию при этом инновационных технологий и искусственного интеллекта.
Он поручил привлечь в отрасль частные компании, расширить ассортимент продукции военного и двойного назначения.
Речь также шла о создании новых рабочих мест, подготовке специалистов, организации лабораторий по новым видам техники.

"Оборонно-промышленные предприятия Узбекистана активно участвуют в международных специализированных выставках. В частности, на проходящей с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) выставке "IDEX-2025" представлены более 100 единиц военной техники и продукции отечественного производства. Среди экспонатов — бронетранспортеры "Арслон 8×8" и "Арслон 6×6", а также самоходная гаубица "Туфон", вызвавшие большой интерес у зарубежных партнеров", — отметили в пресс-службе.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам визита президент обозначил стратегические направления дальнейшего развития оборонной промышленности и поставил перед ответственными лицами конкретные задачи по обеспечению высокого качества продукции, расширению производственного потенциала и укреплению позиций местных производителей на международном рынке.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0