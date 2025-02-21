Президент ознакомился с новинками в сфере оборонной промышленности Узбекистана
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Шавкату Мирзиёеву представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с производственными мощностями, передовыми разработками и продукцией военного и двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора.
Было отмечено, что Агентство при Минобороны проводит системную работу по модернизации вооружения, освоению новых технологий и внедрению перспективных разработок в войска.
В Центре инновационных технологий налажено производство около 80 видов военной техники и продукции двойного назначения. Поддерживаются стартап-проекты по робототехнике и беспилотникам.
Глава государства подчеркнул, что это лишь первые шаги по развитию отрасли и необходимо продолжить работу по повышению конкурентоспособности отечественного оборонного комплекса. Дал конкретные поручения по расширению производственных возможностей, освоению новых видов продукции, использованию при этом инновационных технологий и искусственного интеллекта.
Он поручил привлечь в отрасль частные компании, расширить ассортимент продукции военного и двойного назначения.
Речь также шла о создании новых рабочих мест, подготовке специалистов, организации лабораторий по новым видам техники.
"Оборонно-промышленные предприятия Узбекистана активно участвуют в международных специализированных выставках. В частности, на проходящей с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) выставке "IDEX-2025" представлены более 100 единиц военной техники и продукции отечественного производства. Среди экспонатов — бронетранспортеры "Арслон 8×8" и "Арслон 6×6", а также самоходная гаубица "Туфон", вызвавшие большой интерес у зарубежных партнеров", — отметили в пресс-службе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам визита президент обозначил стратегические направления дальнейшего развития оборонной промышленности и поставил перед ответственными лицами конкретные задачи по обеспечению высокого качества продукции, расширению производственного потенциала и укреплению позиций местных производителей на международном рынке.