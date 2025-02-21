https://uz.sputniknews.ru/20250221/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-sel-v-dnr-48071923.html
Российские военные освободили несколько сел в ДНР — Минобороны РФ
Российские военные освободили несколько сел в ДНР — Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Всего в зоне действия группировок "Центр" и "Восток" за неделю удалось уничтожить почти 4 тыс. украинских военных, 18 танков, 62 автомобиля, 69 орудий полевой артиллерии.
2025-02-21T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Российские военные освободили несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку и Надеждинку, следует из недельной сводки Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР.Всего в зоне действия группировок за неделю удалось уничтожить почти 4 000 украинских военных, 18 танков, 62 автомобиля, 69 орудий полевой артиллерии.Также российские военные нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии.
https://uz.sputniknews.ru/20250218/rossiyskie-boytsy-osvobodili-yampolovku-v-dnr-48007112.html
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минобороны рф всу сво россия украина днр центр восток
минобороны рф всу сво россия украина днр центр восток
Российские военные освободили несколько сел в ДНР — Минобороны РФ
Всего в зоне действия группировок "Центр" и "Восток" за неделю удалось уничтожить почти 4 тыс. украинских военных, 18 танков, 62 автомобиля, 69 орудий полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik
. Российские военные освободили несколько населенных пунктов в ДНР, включая Новоселку и Надеждинку, следует
из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", — сообщает военное ведомство.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активное продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Всего в зоне действия группировок за неделю удалось уничтожить почти 4 000 украинских военных, 18 танков, 62 автомобиля, 69 орудий полевой артиллерии.
Также российские военные нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии.