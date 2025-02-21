В Узбекистане усилят борьбу с загрязнением воздуха на законодательном уровне
11:01 21.02.2025 (обновлено: 11:22 21.02.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПанорама Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
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По статистике, в республике с открытых строительных площадок площадью 500 квадратных метров ежегодно в воздух поднимается до 50 тонн пыли и песка.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Узбекистане намерены усилить меры для обеспечения чистоты атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Сенаторы одобрили Закон "О внесении дополнений и изменения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с установлением обязательных требований по устранению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках".
© Сената Олий МажлисаУсиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
Усиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
© Сената Олий Мажлиса
На очередном пленарном заседании было отмечено, что качество атмосферного воздуха ухудшается в результате расширения строительства и урбанизации, а также поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках.
Согласно статистике, в республике с открытой строительной площадки площадью 500 квадратных метров ежегодно в воздух поднимается до 50 тонн пыли и песка.
© Сената Олий МажлисаУсиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
Усиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
© Сената Олий Мажлиса
Было отмечено, что национальное законодательство не предусматривает конкретной ответственности за поднятие пыли в атмосферу при строительстве в рамках требований охраны атмосферного воздуха и градостроительных правил. Поэтому сложившаяся ситуация требует установить ответственность должностных лиц строительных организаций за нарушение требований охраны атмосферного воздуха на строительных площадках.
Рассмотренный сенаторами закон дополняет Кодекс об административной ответственности статьей, устанавливающей ответственность за данный вид правонарушения.
© Сената Олий МажлисаУсиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
Усиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
© Сената Олий Мажлиса
Теперь нарушение обязательных требований по устранению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительной площадке размером 500 квадратных метров и более, на прилегающей к ней территории и путях выезда с нее либо превышение на этих территориях нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере десяти базовых расчетных величин (3 млн 750 тыс. сумов).
В случае, если правонарушение совершено повторно в течение года после применения административного взыскания, то в отношении должностных лиц применяется штраф в размере пятидесяти базовых расчетных величин (18 млн 750 тыс. сумов).
© Сената Олий МажлисаУсиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
Усиливаются меры по обеспечению чистоты атмосферного воздуха
© Сената Олий Мажлиса
По мнению сенаторов, принятие закона позволит сохранить экологическую чистоту окружающей среды и защитить права граждан на использование благоприятного для здоровья атмосферного воздуха.