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https://uz.sputniknews.ru/20250221/uzbekistan-vengriya-obsujdayut-zapusk-pryamogo-reysa-tashkent-budapesht-48063763.html
Узбекистан и Венгрия обсуждают запуск прямого рейса Ташкент – Будапешт
Узбекистан и Венгрия обсуждают запуск прямого рейса Ташкент – Будапешт
Sputnik Узбекистан
Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air.
2025-02-21T13:55+0500
2025-02-21T14:32+0500
узбекистан
венгрия
министерство транспорта республики узбекистан
будапешт
переговоры
илхом махкамов
ташкент
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Узбекистан и Венгрия рассматривают возможность наладить в скором времени прямое авиасообщение между двумя странами и организовать регулярный рейс по маршруту Ташкент – Будапешт – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Об этом шла речь в ходе переговоров министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с генеральным директором авиакомпании компании Wizz Air Йожефом Варади и послом Венгрии в Узбекистане Йожефом Рожа.По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы расширения географии авиарейсов компании Wizz Air из Узбекистана в Европу, а также транзитных полетов через Узбекистан.Кроме того, Варади сообщил о заинтересованности компании Wizz Air Abu Dhabi в увеличении рейсов по маршруту Ташкент - Абу-Даби - Ташкент, налаживании авиасообщения с городами Наманган и Ургенч, а также о перспективах создания совместной авиакомпании на территории Узбекистана.В свою очередь министр транспорта Махкамов предложил авиакомпании Wizz Air наладить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией и организовать регулярный рейс по маршруту Ташкент – Будапешт – Ташкент до конца текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-tanzaniya-zapusk-passajir-gruz-aviareys-46315672.html
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авиасообщение будапешт венгрия ташкент узбекистан рейс министр транспорт минтранс
авиасообщение будапешт венгрия ташкент узбекистан рейс министр транспорт минтранс

Узбекистан и Венгрия обсуждают запуск прямого рейса Ташкент – Будапешт

13:55 21.02.2025 (обновлено: 14:32 21.02.2025)
© Sputnik / Илья НаймушинСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2025
© Sputnik / Илья Наймушин
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Рассмотрены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Узбекистан и Венгрия рассматривают возможность наладить в скором времени прямое авиасообщение между двумя странами и организовать регулярный рейс по маршруту Ташкент – Будапешт – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
Об этом шла речь в ходе переговоров министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с генеральным директором авиакомпании компании Wizz Air Йожефом Варади и послом Венгрии в Узбекистане Йожефом Рожа.
© Министерства транспорта Узбекистана Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air
Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2025
Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air
© Министерства транспорта Узбекистана
По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы расширения географии авиарейсов компании Wizz Air из Узбекистана в Европу, а также транзитных полетов через Узбекистан.
Кроме того, Варади сообщил о заинтересованности компании Wizz Air Abu Dhabi в увеличении рейсов по маршруту Ташкент - Абу-Даби - Ташкент, налаживании авиасообщения с городами Наманган и Ургенч, а также о перспективах создания совместной авиакомпании на территории Узбекистана.
© Министерства транспорта Узбекистана Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air
Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2025
Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air
© Министерства транспорта Узбекистана
В свою очередь министр транспорта Махкамов предложил авиакомпании Wizz Air наладить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией и организовать регулярный рейс по маршруту Ташкент – Будапешт – Ташкент до конца текущего года.
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