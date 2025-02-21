https://uz.sputniknews.ru/20250221/uzbekistan-vengriya-obsujdayut-zapusk-pryamogo-reysa-tashkent-budapesht-48063763.html

Узбекистан и Венгрия обсуждают запуск прямого рейса Ташкент – Будапешт

Узбекистан и Венгрия обсуждают запуск прямого рейса Ташкент – Будапешт

Sputnik Узбекистан

Обсуждены вопросы расширения географии полетов с генеральным директором авиакомпании Wizz Air.

2025-02-21T13:55+0500

2025-02-21T13:55+0500

2025-02-21T14:32+0500

узбекистан

венгрия

министерство транспорта республики узбекистан

будапешт

переговоры

илхом махкамов

ташкент

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Узбекистан и Венгрия рассматривают возможность наладить в скором времени прямое авиасообщение между двумя странами и организовать регулярный рейс по маршруту Ташкент – Будапешт – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Об этом шла речь в ходе переговоров министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с генеральным директором авиакомпании компании Wizz Air Йожефом Варади и послом Венгрии в Узбекистане Йожефом Рожа.По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы расширения географии авиарейсов компании Wizz Air из Узбекистана в Европу, а также транзитных полетов через Узбекистан.Кроме того, Варади сообщил о заинтересованности компании Wizz Air Abu Dhabi в увеличении рейсов по маршруту Ташкент - Абу-Даби - Ташкент, налаживании авиасообщения с городами Наманган и Ургенч, а также о перспективах создания совместной авиакомпании на территории Узбекистана.В свою очередь министр транспорта Махкамов предложил авиакомпании Wizz Air наладить прямое авиасообщение между Узбекистаном и Венгрией и организовать регулярный рейс по маршруту Ташкент – Будапешт – Ташкент до конца текущего года.

https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-tanzaniya-zapusk-passajir-gruz-aviareys-46315672.html

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