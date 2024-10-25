https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-tanzaniya-zapusk-passajir-gruz-aviareys-46315672.html

Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы

Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы

Sputnik Узбекистан

Делегация министерства транспорта РУз при поддержке МИД в рамках ICAN-2024 в Малайзии провела переговоры с рядом стран о запуске авиасообщений по новым направлениям

2024-10-25T17:19+0500

2024-10-25T17:19+0500

2024-10-25T17:19+0500

узбекистан

африка

соглашение

рейс

малайзия

пассажиры

грузовые авиаперевозки

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1d/38351995_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b35d1517b8bf75a767562b2ec682e242.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы, сообщает Минтранс РУз. Соглашение об этом подписали по итогам переговоров, прошедших на ICAN-2024 в Малайзии. В соответствии с установленной квотой документ предусматривает пассажирские рейсы 21 раз в неделю, а грузовые — без ограничений с обеих сторон. Танзания — абсолютно новое направление для Узбекистана. Страна привлекает туристов своими умеренными погодными условиями, островом Занзибар с прозрачными водами, саваннами, горой Килиманджаро, а также торговцами кофе, чаем, какао, цветами и тропическими фруктами. А это, в свою очередь, является прекрасной возможностью для туристических компаний и авиакомпаний Узбекистана для развития потока транзитных туристов. А населению Танзании Узбекистан может стать интересен, в том числе паломническим туризмом.

https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-saudovskaya-araviya-uvelicheniye-reys-soglasheniye-46305178.html

узбекистан

африка

малайзия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан танзания запуск пассажир груз авиарейс делегация минтранс ican 2024 малайзия переговоры авиасообщение