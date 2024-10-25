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https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-tanzaniya-zapusk-passajir-gruz-aviareys-46315672.html
Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы
Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы
Sputnik Узбекистан
Делегация министерства транспорта РУз при поддержке МИД в рамках ICAN-2024 в Малайзии провела переговоры с рядом стран о запуске авиасообщений по новым направлениям
2024-10-25T17:19+0500
2024-10-25T17:19+0500
узбекистан
африка
соглашение
рейс
малайзия
пассажиры
грузовые авиаперевозки
туризм
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы, сообщает Минтранс РУз. Соглашение об этом подписали по итогам переговоров, прошедших на ICAN-2024 в Малайзии. В соответствии с установленной квотой документ предусматривает пассажирские рейсы 21 раз в неделю, а грузовые — без ограничений с обеих сторон. Танзания — абсолютно новое направление для Узбекистана. Страна привлекает туристов своими умеренными погодными условиями, островом Занзибар с прозрачными водами, саваннами, горой Килиманджаро, а также торговцами кофе, чаем, какао, цветами и тропическими фруктами. А это, в свою очередь, является прекрасной возможностью для туристических компаний и авиакомпаний Узбекистана для развития потока транзитных туристов. А населению Танзании Узбекистан может стать интересен, в том числе паломническим туризмом.
https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-saudovskaya-araviya-uvelicheniye-reys-soglasheniye-46305178.html
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узбекистан танзания запуск пассажир груз авиарейс делегация минтранс ican 2024 малайзия переговоры авиасообщение
узбекистан танзания запуск пассажир груз авиарейс делегация минтранс ican 2024 малайзия переговоры авиасообщение

Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы

17:19 25.10.2024
© Sputnik / Марина ЛысцеваМежду Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы
Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Марина Лысцева
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Делегация министерства транспорта РУз при поддержке МИД в рамках ICAN-2024 в Малайзии провела переговоры с рядом стран о запуске авиасообщений по новым направлениям.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы, сообщает Минтранс РУз.
Соглашение об этом подписали по итогам переговоров, прошедших на ICAN-2024 в Малайзии.
© Минтранс РУзПодписание соглашения о запуске пассажирских и грузовых авиарейсов между Узбекистаном и Танзанией
Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Подписание соглашения о запуске пассажирских и грузовых авиарейсов между Узбекистаном и Танзанией
© Минтранс РУз
В соответствии с установленной квотой документ предусматривает пассажирские рейсы 21 раз в неделю, а грузовые — без ограничений с обеих сторон.
Танзания — абсолютно новое направление для Узбекистана. Страна привлекает туристов своими умеренными погодными условиями, островом Занзибар с прозрачными водами, саваннами, горой Килиманджаро, а также торговцами кофе, чаем, какао, цветами и тропическими фруктами.
А это, в свою очередь, является прекрасной возможностью для туристических компаний и авиакомпаний Узбекистана для развития потока транзитных туристов.
А населению Танзании Узбекистан может стать интересен, в том числе паломническим туризмом.
Узбекистан и Саудовская Аравия подписали новое соглашение о воздушном сообщении между двух стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
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