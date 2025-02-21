https://uz.sputniknews.ru/20250221/v-moskve-predstavili-knigu-belorusskix-jurnalistov-ob-uvidennom-v-donbasse-48061472.html

В Москве представили книгу белорусских журналистов об увиденном в Донбассе

В Москве представили книгу белорусских журналистов об увиденном в Донбассе

Sputnik Узбекистан

Книга белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представлена на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

2025-02-21T11:50+0500

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сво

спецоперация

беларусь

россия

презентация

книга

спецоперация россии по защите донбасса

донбасс

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" состоялась презентация книги коллектива белорусских авторов "Донбасс — Новороссия. Белорусский взгляд". В ней представлены материалы, собранные за время работы в зоне СВО, сообщает РИА Новости.Над книгой также работали депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси, гендиректор Нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета Социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ, спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии Ксения Лебедева.В книге рассказывается о бойцах спецоперации, волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, обо всех небезразличных людях, для которых "эта борьба — принцип жизни, личное дело", отметил Сергей Лущ.Говоря о людях Донбасса, Азаренок привел в пример случайно встреченного ребенка в Донецке, который, услышав звуки обстрела, по ним определил тип используемого вооружения и направление удара. Журналист также упомянул удар ВСУ по месту проведения концерта в годовщину гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги в Волновахе.Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года.

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сво, спецоперация, беларусь, россия, презентация, книга, донбасс