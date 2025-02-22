https://uz.sputniknews.ru/20250222/malaziyskaya-kompaniya-ptitsevodcheskiy-klaster-uzbekistan-48086771.html

Малазийская компания планирует создать птицеводческий кластер в Узбекистане

Малазийская компания планирует создать птицеводческий кластер в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Выращивание в Узбекистане основного сырья, необходимого для производства кормов для птиц – семян хлопка и зерна пшеницы, стало основным фактором в основе идеи проекта.

2025-02-22T18:10+0500

2025-02-22T18:10+0500

2025-02-22T18:10+0500

малайзия

узбекистан

птицефабрика

агрокластер

сотрудничество

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с генеральным директором малазийской компании "Bounty Biotech (Sdn Bhd.)" Аланом Кингом Хао, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи Алан Кинг Хао отметил, что накануне визита президента Узбекистана в Малайзию были проведены плодотворные переговоры с руководством Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и предпринимателями из Бухарской области.Малазийская сторона выразила особую заинтересованность в реализации на территории нашей страны проекта по созданию производства кормов для птиц и птицеводческого комплекса.Подчеркивалось, что выращивание в Узбекистане основного сырья, необходимого для производства кормов для птиц – семян хлопка и зерна пшеницы, стало основным фактором в основе идеи проекта. Для детального изучения возможностей и места его реализации Алан Кинг Хао планирует посетить Узбекистан со специалистами компании.В состав холдинговой компании "Bounty Group Holdings (Sdn Bhd.)"входят несколько предприятий, занимающихся производством кормов для птицы и мяса птицы, а также оптовой торговлей. Компания "Bounty Biotech" в составе холдинга проводит научные исследования и разработки (НИОКР) в птицеводческой сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20250205/mirziyoyev-biznes-forum-malayziya-predlojeniya-47859716.html

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