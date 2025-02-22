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Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР – Минобороны

Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР – Минобороны

Sputnik Узбекистан

Бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.

2025-02-22T15:25+0500

2025-02-22T15:25+0500

2025-02-22T15:25+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что армии осталось освободить менее процента территории ЛНР.

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