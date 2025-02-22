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Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР – Минобороны
Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.
2025-02-22T15:25+0500
2025-02-22T15:25+0500
2025-02-22T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что армии осталось освободить менее процента территории ЛНР.
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сво всу россия украина минобороны рф сводка лнр новолюбовка
сво всу россия украина минобороны рф сводка лнр новолюбовка
Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР – Минобороны
Бойцы западной группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik
. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили
в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.
ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что армии осталось освободить менее процента территории ЛНР.