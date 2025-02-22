https://uz.sputniknews.ru/20250222/uzbekistan-i-surinam-ustanovili-dipotnosheniya-mid-48084095.html

Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения – МИД

Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения – МИД

Sputnik Узбекистан

Южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

2025-02-22T12:49+0500

2025-02-22T12:49+0500

2025-02-22T12:52+0500

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/16/48084226_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_40a6140def64c8a816fbbe87ead4dae6.jpg

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.Коммюнике об установлении официальных двусторонних связей подписали в Нью-Йорке (США) постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и его коллега из Суринама Сунил Алграм Ситалдин.Стоит отметить, что южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Суринам – самая маленькая и наименее населенная страна Южной Америки, но в то же время – одна из самых зеленых на континенте. Суринам считается мировым лидером в области сохранения биоразнообразия: более 90% его суши покрыто лесами. Население страны составляет приблизительно 623 000 человек. Суринам богат природными ресурсами. При этом добыча полезных ископаемых составляет почти половину доходов государственного сектора, а золото составляет более трех четвертей от общего объема экспорта. Также здесь добывается нефть, развито сельское хозяйство, особенно в выращивании риса и бананов.Стоит отметить, что 157-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, стала Федеративная Республика Сомали.

https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-somali-dipotnosheniya-ustanovleniye-47871034.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дипломатия коммюнике суринам узбекистан дипотношения