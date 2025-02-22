https://uz.sputniknews.ru/20250222/uzbekistan-i-surinam-ustanovili-dipotnosheniya-mid-48084095.html
Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения – МИД
Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения – МИД
Sputnik Узбекистан
Южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
2025-02-22T12:49+0500
2025-02-22T12:49+0500
2025-02-22T12:52+0500
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.Коммюнике об установлении официальных двусторонних связей подписали в Нью-Йорке (США) постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и его коллега из Суринама Сунил Алграм Ситалдин.Стоит отметить, что южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Суринам – самая маленькая и наименее населенная страна Южной Америки, но в то же время – одна из самых зеленых на континенте. Суринам считается мировым лидером в области сохранения биоразнообразия: более 90% его суши покрыто лесами. Население страны составляет приблизительно 623 000 человек. Суринам богат природными ресурсами. При этом добыча полезных ископаемых составляет почти половину доходов государственного сектора, а золото составляет более трех четвертей от общего объема экспорта. Также здесь добывается нефть, развито сельское хозяйство, особенно в выращивании риса и бананов.Стоит отметить, что 157-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, стала Федеративная Республика Сомали.
https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-somali-dipotnosheniya-ustanovleniye-47871034.html
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дипломатия коммюнике суринам узбекистан дипотношения
дипломатия коммюнике суринам узбекистан дипотношения
Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения – МИД
12:49 22.02.2025 (обновлено: 12:52 22.02.2025)
Южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik
. Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
Коммюнике об установлении официальных двусторонних связей подписали в Нью-Йорке (США) постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и его коллега из Суринама Сунил Алграм Ситалдин.
"Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Постоянные представители двух стран при ООН подписали соответствующее коммюнике в Нью-Йорке", – говорится в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
Суринам – самая маленькая и наименее населенная страна Южной Америки, но в то же время – одна из самых зеленых на континенте. Суринам считается мировым лидером в области сохранения биоразнообразия: более 90% его суши покрыто лесами.
Население страны составляет приблизительно 623 000 человек. Суринам богат природными ресурсами. При этом добыча полезных ископаемых составляет почти половину доходов государственного сектора, а золото составляет более трех четвертей от общего объема экспорта. Также здесь добывается нефть, развито сельское хозяйство, особенно в выращивании риса и бананов.
Стоит отметить, что 157-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, стала Федеративная Республика Сомали.