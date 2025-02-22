https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-eaes-ustanovili-vvoznuyu-poshlinu-na-transportnye-konditsionery-48085002.html

В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

Sputnik Узбекистан

Ставка ввозной таможенной пошлины на транспортные кондиционеры моноблочного типа установлена в размере 8% на два года. До этого в Едином таможенном тарифе ЕАЭС в отношении товаров данного типа была установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

2025-02-22T14:40+0500

2025-02-22T14:40+0500

2025-02-22T14:42+0500

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производство

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В настоящее время в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза в отношении товаров данного типа установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.Он подчеркнул, что сегодня местные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры – часто дешевле, чем производить на внутреннем рынке.

https://uz.sputniknews.ru/20250116/eaeu-import-strany-tovary-poshliny-47576027.html

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