https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-eaes-ustanovili-vvoznuyu-poshlinu-na-transportnye-konditsionery-48085002.html
В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры
В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры
Sputnik Узбекистан
Ставка ввозной таможенной пошлины на транспортные кондиционеры моноблочного типа установлена в размере 8% на два года. До этого в Едином таможенном тарифе ЕАЭС в отношении товаров данного типа была установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
2025-02-22T14:40+0500
2025-02-22T14:40+0500
2025-02-22T14:42+0500
еаэс
пошлина
таможня
еэк
кондиционер
производство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/15/25488293_0:35:702:430_1920x0_80_0_0_3d8c807bc6817005f5bae1ef665b83b1.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В настоящее время в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза в отношении товаров данного типа установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.Он подчеркнул, что сегодня местные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры – часто дешевле, чем производить на внутреннем рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20250116/eaeu-import-strany-tovary-poshliny-47576027.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/15/25488293_41:0:661:465_1920x0_80_0_0_042e24941b0e16cc47a7aeff79e0a37e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс еэк кондиционер таможенная пошлина
еаэс еэк кондиционер таможенная пошлина
В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры
14:40 22.02.2025 (обновлено: 14:42 22.02.2025)
Ставка ввозной таможенной пошлины на транспортные кондиционеры моноблочного типа установлена в размере 8% на два года. До этого в Едином таможенном тарифе ЕАЭС в отношении товаров данного типа была установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik
. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
В настоящее время в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза в отношении товаров данного типа установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
"Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку активно развивающейся в ЕАЭС отрасли по производству транспортных кондиционеров для нужд предприятий автомобильного машиностроения", – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Он подчеркнул, что сегодня местные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры – часто дешевле, чем производить на внутреннем рынке.
"При этом наш бизнес осуществляет масштабные инвестиции не только в сборку самих кондиционеров, но и в освоение отсутствующих технологий, в том числе производство ключевых компонентов для них", – добавил Ваагн Казарян.