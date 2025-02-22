https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-uzbekistane-sozdadut-podrazdeleniya-po-borbe-s-dronami-kiberugrozami-48082059.html

В Узбекистане появятся подразделения по борьбе с дронами и киберугрозами

В Узбекистане появятся подразделения по борьбе с дронами и киберугрозами

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам укрепления военной безопасности и обороноспособности государства.

2025-02-22T10:18+0500

2025-02-22T10:18+0500

2025-02-22T10:18+0500

шавкат мирзиёев

министерство обороны узбекистана

вс узбекистана

дрон

кибербезопасность

президент узбекистана

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/16/48081892_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_75bc938627204f9cd5a8e7163458c67a.jpg

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В войсках Узбекистана планируют создать новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботизированной техники, противовоздушной обороне, а также киберструктур, использующих технологии искусственного интеллекта. Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам укрепления военной безопасности и обороноспособности государства. В заседании приняли участие члены Совета безопасности, руководители министерств и ведомств, входящих в состав ВС Узбекистана, командующие военными округами, а также в формате видеоконференции – председатели Жокаргы Кенгеса и Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента, а также ответственные лица органов власти на местах.На заседании были рассмотрены принятые меры по укреплению обороноспособности страны, их результаты, указаны определенные недостатки, допущенные в этой работе.Президент отметил, что национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, значительно повысился уровень боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих.С учетом мирового опыта и проведенных анализов сформированы новые боевые подразделения, направленные на предотвращение и устранение внутренних и внешних угроз, оптимизирована организационная структура войск.Глава государства подчеркнул, что продолжается создание новой системы модернизации и современного оснащения армии – развивается оборонная промышленность, созданы дополнительные предприятия. ВС Узбекистана установили двустороннее военное сотрудничество с более чем 20 странами, успешно приняли участие в более чем 400 совместных учениях.Полностью модернизирована инфраструктура высших военных училищ в составе Вооруженных Сил, их учебные программы и методика приведены в соответствие с современными требованиями.Усилилась социально-правовая защита военнослужащих и их семей. В частности, жильем обеспечены около 30 тысяч семей, а более 2 тысяч детей военнослужащих получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения.Рассматривая приоритетные задачи на 2025 год и последующие годы, президент подчеркнул необходимость учитывать современные вооруженные конфликты, существующие угрозы национальной безопасности и особенности театра военных действий при планировании дальнейшего развития армии.Он указал на то, что в современных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботизированные системы, ракеты, дроны и средства противодействия им. В связи с чем поручил создать в войсках новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботизированной техники, противовоздушной обороне, а также киберструктур, использующих технологии искусственного интеллекта.Верховный Главнокомандующий подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования боеготовности армии, повышения уровня боевой подготовки, создания единой автоматизированной системы управления войсками на основе технологий искусственного интеллекта, а также внедрения дуального обучения в военном образовании и подготовке военных кадров.Также определены приоритетные задачи по усовершенствованию деятельности "Корпуса главных сержантов", являющегося опорой армии, дальнейшему развитию оборонной промышленности, социальной поддержке военнослужащих и их семей, вовлечению молодежи в военный спорт.На заседании были заслушаны доклады и предложения министра обороны, командующих военными округами и других ответственных лиц.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

заседание армия мирзиёев оборона военнослужащие дрон кибербезопасность вс узбекистана