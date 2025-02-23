Как лечить сезонную аллергию

"Это лечение с помощью собственных иммунных клеток, лимфоцитов. Лимфоциты выделяют из небольшого количества венозной крови и затем, как любую вакцину, вводят под кожу. Особенностью этого метода заключается в том, что можно лечить сразу все виды аллергии. Метод используется в лечении как взрослых, так и детей. Взрослым обычно делают восемь процедур с интервалом два раза в неделю. Это сокращают технические сроки лечения. Детям делают шесть процедур, подросткам с 8 до 18 лет делается семь процедур”, — рассказала специалист.