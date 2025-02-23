Как лечить сезонную аллергию
© Depositphotos / LeungchopanПростуженная женщина с носовым платком
© Depositphotos / Leungchopan
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Иммунолог рассказала о двух вариантах лечения поллиноза.
Людям с повышенной чувствительностью на пыльцу растений следует заранее подготовиться к сезону цветения, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Она перечислила типичные симптомы поллиноза.
"Если у человека постоянно в одно и то же время появляются симптомы похожие на острую респираторную инфекцию: выраженная заложенность носа, обильные прозрачные выделения из носа, иногда присоединяется зуд глаз, першение в горле, кашель, а в тяжелых случаях при аллергии на пыльцу развивается так называемая сезонная или пыльцевая бронхиальная астма, нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу-аллергологу уже сейчас", – подчеркнула специалист.
По ее словам, существует два метода лечения аллергии, первый –диагностика.
"Вы приходите к врачу-аллергологу. Он проводит соответствующее тестирование и назначает лечение – специфическую иммунотерапию с помощью аллерговакцин, которые представляют собой маленькие дозы пыльцы растений", – пояснила Логина.
Второй метод, более современный — аутолимфоцитотерапия.
"Это лечение с помощью собственных иммунных клеток, лимфоцитов. Лимфоциты выделяют из небольшого количества венозной крови и затем, как любую вакцину, вводят под кожу. Особенностью этого метода заключается в том, что можно лечить сразу все виды аллергии. Метод используется в лечении как взрослых, так и детей. Взрослым обычно делают восемь процедур с интервалом два раза в неделю. Это сокращают технические сроки лечения. Детям делают шесть процедур, подросткам с 8 до 18 лет делается семь процедур”, — рассказала специалист.
Она добавила, что побочных эффектов при таком методе лечения не бывает, поскольку пациенту вводят его собственные иммунные клетки.
20 февраля, 22:02