Как избежать травм
© Sputnik / Илья Наймушин/
Подписаться
Ортопед назвал три фактора, которые помогают защититься от травм.
Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.
По словам специалиста, к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями. Чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм.
"Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", — подчеркнул Сорокин.
Вчера, 22:03