Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250224/kak-izbejat-travm-48097286.html
Как избежать травм
Как избежать травм
Sputnik Узбекистан
Ортопед назвал три фактора, которые помогают защититься от травм
2025-02-24T22:05+0500
2025-02-24T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
травматолог
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/01/29655666_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_bc71e58dff785ff7acaed33165817bfb.jpg
Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина. По словам специалиста, к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями. Чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм.
https://uz.sputniknews.ru/20250223/kak-lechit-sezonnuyu-allergiyu-48090063.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/01/29655666_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f46b0864dae7d0141ea9605b60c2efd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
травмы защита ортопед
травмы защита ортопед

Как избежать травм

22:05 24.02.2025
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк"Татышев-парк" в Красноярске
Татышев-парк в Красноярске - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2025
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Ортопед назвал три фактора, которые помогают защититься от травм.
Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.
По словам специалиста, к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями. Чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм.
"Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", — подчеркнул Сорокин.
Простуженная женщина с носовым платком - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2025
Это интересно
Как лечить сезонную аллергию
Вчера, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0