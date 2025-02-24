https://uz.sputniknews.ru/20250224/kak-izbejat-travm-48097286.html

Как избежать травм

Как избежать травм

Sputnik Узбекистан

Ортопед назвал три фактора, которые помогают защититься от травм

2025-02-24T22:05+0500

2025-02-24T22:05+0500

2025-02-24T22:05+0500

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травматолог

здоровье

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Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина. По словам специалиста, к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями. Чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм.

https://uz.sputniknews.ru/20250223/kak-lechit-sezonnuyu-allergiyu-48090063.html

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