https://uz.sputniknews.ru/20250224/v-uzbekistane-nachali-podgotovku-k-navruzu-48105993.html

В Узбекистане начали подготовку к Наврузу

В Узбекистане начали подготовку к Наврузу

Sputnik Узбекистан

Перед праздником пройдет всенародный хашар, а в комплексе "Янги Узбекистон" в Ташкенте организуют народные гулянья

2025-02-24T18:10+0500

2025-02-24T18:10+0500

2025-02-24T18:47+0500

общество

узбекистан

постановление

президент узбекистана

навруз

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят Навруз. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст.Утверждена идейно-художественная концепция всенародного праздника Навруз 2025 года, а также оргкомитет по его подготовке и проведению.Особое внимание уделят мероприятиям в рамках общенационального проекта "Яшил макон". В преддверии праздника пройдет всенародный хашар, акции по благоустройству и озеленению во всех регионах, районах и городах, на каждой улице, в каждой махалле.В комплексе "Янги Узбекистон" в Ташкенте организуют народные гулянья по отдельной программе.

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