В Узбекистане начали подготовку к Наврузу
18:10 24.02.2025 (обновлено: 18:47 24.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ парке "Янги Узбекистон" состоялись торжества по случаю Навруза.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Перед праздником пройдет всенародный хашар, а в комплексе "Янги Узбекистон" в Ташкенте организуют народные гулянья.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят Навруз. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст.
“Согласно постановлению, в 2025 году всенародный праздник Навруз в стране будет отмечаться на высоком уровне народными гуляньями – сайилями на основе главной идеи "Пусть будут вечными твои ценности, Навруз!", — говорится в сообщении.
Утверждена идейно-художественная концепция всенародного праздника Навруз 2025 года, а также оргкомитет по его подготовке и проведению.
“Учитывая, что в этом году праздник Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, всемерное уважение будет оказано представителям старшего поколения, особенно участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, будет проявлена заботы и внимание лицам, проживающим в домах "Мехрибонлик", "Саховат" и "Мурувват", гражданам, внесенным в тетради социальной защиты, и всем, кто нуждается в поддержке, для них будут организованы праздничные дастарханы, а также проведены благотворительные мероприятия”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделят мероприятиям в рамках общенационального проекта "Яшил макон". В преддверии праздника пройдет всенародный хашар, акции по благоустройству и озеленению во всех регионах, районах и городах, на каждой улице, в каждой махалле.
В комплексе "Янги Узбекистон" в Ташкенте организуют народные гулянья по отдельной программе.