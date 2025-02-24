https://uz.sputniknews.ru/20250224/v-uzbekistane-uvelichat-kolichestvo-ipotechnyx-subsidiy-48103740.html

В Узбекистане увеличат количество ипотечных субсидий — указ

В Узбекистане увеличат количество ипотечных субсидий — указ

Sputnik Узбекистан

На эти цели из государственного бюджета направят 2,5 трлн сумов

2025-02-24T14:55+0500

2025-02-24T14:55+0500

2025-02-24T15:03+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

жилье

строительство

ипотека

субсидия

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане количество субсидий на компенсацию первоначального взноса и процентных платежей по ипотечным кредитам вырастет в 1,5 раза. Это определено в соответствующем указе президента, сообщает Минюст.На эти цели из государственного бюджета выделят 2,5 трлн сумов.Программа обеспечения населения жильем посредством ипотечных кредитов на основе рыночных принципов в 2025 году предусматривает:Кроме того, с 1 марта этого года новые территории для массивов "Новый Узбекистан" будут выбирать в соответствии с принципами урбанизации.Согласно указу, с 1 мая вводится новый порядок участия в аукционах на аренду земельных участков для строительства многоквартирных домов.В них смогут участвовать только юридические лица — плательщики НДС.В офертах на аренду земельных участков будут установлены сроки для подготовки предпроектной документации, проектирования и начала строительства, а также окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию.Юридических лиц, арендующих землю для строительства, освободят от уплаты земельного налога в течение 12 месяцев с момента получения участка.“С 1 марта 2025 года предусмотрено также выделение коммерческими банками кредитов на пополнение оборотных средств строительным организациям, осуществляющим строительство многоквартирных жилых домов на массивах "Янги Узбекистон", на срок 24 месяца, включая льготный период 12 месяцев, по ставке, превышающей основную ставку Центрального банка не более чем на 2 процентных пункта”, — говорится в сообщении.

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