https://uz.sputniknews.ru/20250225/uzbekistan-ural-turoperatory-sotrudnichestvo-48111541.html

Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать

Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать

Sputnik Узбекистан

Представители уральских туркомпаний озвучили ряд предложений, направленных на повышение туристического потока в Узбекистан

2025-02-25T11:00+0500

2025-02-25T11:00+0500

2025-02-25T11:00+0500

узбекистан

урал

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе встречи, организованной Генеральным консульством Узбекистана и Уральским отделением Российского союза туриндустрии — Уральской ассоциацией туризма (УАТ).Представители авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Red Wings" презентовали полетные программы из Екатеринбурга в города Узбекистана, с докладами о сотрудничестве в сфере туризма выступили руководители крупных туристических фирм Екатеринбурга.В свою очередь, узбекская сторона рассказала о развитии туриндустрии республики, либерализации визовой политики, широком спектре условий, удобств и мер безопасности, созданных для иностранных туристов.Представитель Службы дипломатического сервиса (СДС) при МИД Узбекистана Ойбек Мухтаров представил разработанные СДС туристические программы и маршруты. Со стороны уральских туркомпаний высказаны предложения, направленные на повышение туристического потока в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-indiya-turizm-sotrudnichestvo-48103183.html

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