https://uz.sputniknews.ru/20250225/uzbekistan-ural-turoperatory-sotrudnichestvo-48111541.html
Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать
Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать
Sputnik Узбекистан
Представители уральских туркомпаний озвучили ряд предложений, направленных на повышение туристического потока в Узбекистан
2025-02-25T11:00+0500
2025-02-25T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе встречи, организованной Генеральным консульством Узбекистана и Уральским отделением Российского союза туриндустрии — Уральской ассоциацией туризма (УАТ).Представители авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Red Wings" презентовали полетные программы из Екатеринбурга в города Узбекистана, с докладами о сотрудничестве в сфере туризма выступили руководители крупных туристических фирм Екатеринбурга.В свою очередь, узбекская сторона рассказала о развитии туриндустрии республики, либерализации визовой политики, широком спектре условий, удобств и мер безопасности, созданных для иностранных туристов.Представитель Службы дипломатического сервиса (СДС) при МИД Узбекистана Ойбек Мухтаров представил разработанные СДС туристические программы и маршруты. Со стороны уральских туркомпаний высказаны предложения, направленные на повышение туристического потока в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-indiya-turizm-sotrudnichestvo-48103183.html
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узбекистан урал туризм сотрудничество
узбекистан урал туризм сотрудничество
Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать
Представители уральских туркомпаний озвучили ряд предложений, направленных на повышение туристического потока в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе встречи, организованной Генеральным консульством Узбекистана и Уральским отделением Российского союза туриндустрии — Уральской ассоциацией туризма (УАТ).
Представители авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Red Wings" презентовали полетные программы из Екатеринбурга в города Узбекистана, с докладами о сотрудничестве в сфере туризма выступили руководители крупных туристических фирм Екатеринбурга.
В свою очередь, узбекская сторона рассказала о развитии туриндустрии республики, либерализации визовой политики, широком спектре условий, удобств и мер безопасности, созданных для иностранных туристов.
Представитель Службы дипломатического сервиса (СДС) при МИД Узбекистана Ойбек Мухтаров представил разработанные СДС туристические программы и маршруты.
Со стороны уральских туркомпаний высказаны предложения, направленные на повышение туристического потока в Узбекистан.
"В частности, выражено мнение относительно возобновления деятельности представительства "Uzbekistan airways" в Екатеринбурге. Также прозвучали предложения об организации взаимных пресс-туров для представителей туркомпаний регионов Узбекистана и Урала", — говорится в сообщении.