https://uz.sputniknews.ru/20250225/v-uzbekistane-usilyat-sotszaschitu-voennoslujaschix-48119744.html
В Узбекистане усилят соцзащиту военнослужащих
В Узбекистане усилят соцзащиту военнослужащих
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал постановление
2025-02-25T18:15+0500
2025-02-25T18:15+0500
2025-02-25T18:15+0500
узбекистан
военнослужащие
социальная защита
общество
постановление
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят социальную защиту военнослужащих. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст.Документ вносит поправки в ряд действующих документов, регулирующих данную сферу.В частности, с 1 марта 2025 года на 20% увеличится размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за наем (поднаем) жилья.Также с 1 июня этого года изменится размер первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья для военнослужащих, которые прослужили более десяти лет.Их обеспечат жильем в соответствии с параметрами, утвержденными законодательством, а размер взноса составит 35% расчетной стоимости жилья.Согласно изменениям, внесенным в постановление президента от 30 июня 2005 года, с 1 марта и до конца 2025-го ежемесячная компенсация за аренду жилья для военнослужащих по контракту рядового, сержантского и офицерского составов Вооруженных Сил Узбекистана, не обеспеченных жильем, составит:При наличии у военнослужащих трех и более членов семьи эти выплаты увеличат на 50%.Начиная с 2026 года размер ежемесячной денежной компенсации будет ежегодно устанавливаться постановлением Правительства, исходя из рыночных цен на аренду жилья в разрезе регионов.
узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан социальная защита военнослужащих постановление
узбекистан социальная защита военнослужащих постановление
В Узбекистане усилят соцзащиту военнослужащих
Глава республики подписал постановление.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
В Узбекистане усилят социальную защиту военнослужащих. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает
Минюст.
Документ вносит поправки в ряд действующих документов, регулирующих данную сферу.
В частности, с 1 марта 2025 года на 20% увеличится размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за наем (поднаем) жилья.
Также с 1 июня этого года изменится размер первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья для военнослужащих, которые прослужили более десяти лет.
Их обеспечат жильем в соответствии с параметрами, утвержденными законодательством, а размер взноса составит 35% расчетной стоимости жилья.
Согласно изменениям, внесенным в постановление президента от 30 июня 2005 года, с 1 марта и до конца 2025-го ежемесячная компенсация за аренду жилья для военнослужащих по контракту рядового, сержантского и офицерского составов Вооруженных Сил Узбекистана, не обеспеченных жильем, составит:
в Ташкенте – до 4,8-кратного размера БРВ;
в Нукусе и областных центрах – до 3,6-кратного размера БРВ;
в других городах, районных центрах и населенных пунктах республики – до 2,4-кратного размера БРВ.
При наличии у военнослужащих трех и более членов семьи эти выплаты увеличат на 50%.
Начиная с 2026 года размер ежемесячной денежной компенсации будет ежегодно устанавливаться постановлением Правительства, исходя из рыночных цен на аренду жилья в разрезе регионов.