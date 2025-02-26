https://uz.sputniknews.ru/20250226/komu-protivopokazany-ananasy-48124264.html
Кому противопоказаны ананасы
Кому противопоказаны ананасы
Sputnik Узбекистан
Врач: При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости
2025-02-26T22:05+0500
2025-02-26T22:05+0500
2025-02-26T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
питание
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0c/23278798_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9398d4da0a9d9123e8a7473b134da697.jpg
Ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По ее словам, рекомендуемая порция фрукта составляет 100 граммов для взрослого человека и 50 – для ребенка. При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, поскольку он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости.Врач напомнила и о пользе ананаса, который содержит важные для иммунитета и нервной системы витамины C и B, а также богат клетчаткой, необходимой для очищения организма. Помимо прочего, фрукт полезен для профилактики атеросклероза, поскольку разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, заключила эксперт.Кроме того, ананас считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах фрукта содержатся всего 52 калории. Он обладает низким гликемическим индексом, а значит, ананас можно употреблять лицам с сахарным диабетом и избыточным весом без вреда для здоровья.
https://uz.sputniknews.ru/20250224/kak-izbejat-travm-48097286.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0c/23278798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f157d966e97faaa36d9e8f2f1f4ac111.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, питание, здоровье
мнение эксперта, питание, здоровье
Кому противопоказаны ананасы
Врач: При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости.
Ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"За счет высокого содержания фруктовых кислот ананас крайне противопоказан людям с гастритами, повышенной кислотностью и язвами желудка", — предупредила специалист.
По ее словам, рекомендуемая порция фрукта составляет 100 граммов для взрослого человека и 50 – для ребенка. При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, поскольку он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости.
"Не стоит кушать ананасы, если у вас склонность к аллергиям. Детям до трех лет крайне не рекомендуется их употреблять", - добавила Сухорукова.
Врач напомнила и о пользе ананаса, который содержит важные для иммунитета и нервной системы витамины C и B, а также богат клетчаткой, необходимой для очищения организма. Помимо прочего, фрукт полезен для профилактики атеросклероза, поскольку разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, заключила эксперт.
Кроме того, ананас считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах фрукта содержатся всего 52 калории. Он обладает низким гликемическим индексом, а значит, ананас можно употреблять лицам с сахарным диабетом и избыточным весом без вреда для здоровья.