https://uz.sputniknews.ru/20250226/komu-protivopokazany-ananasy-48124264.html

Кому противопоказаны ананасы

Кому противопоказаны ананасы

Sputnik Узбекистан

Врач: При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости

2025-02-26T22:05+0500

2025-02-26T22:05+0500

2025-02-26T22:05+0500

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Ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По ее словам, рекомендуемая порция фрукта составляет 100 граммов для взрослого человека и 50 – для ребенка. При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, поскольку он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости.Врач напомнила и о пользе ананаса, который содержит важные для иммунитета и нервной системы витамины C и B, а также богат клетчаткой, необходимой для очищения организма. Помимо прочего, фрукт полезен для профилактики атеросклероза, поскольку разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, заключила эксперт.Кроме того, ананас считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах фрукта содержатся всего 52 калории. Он обладает низким гликемическим индексом, а значит, ананас можно употреблять лицам с сахарным диабетом и избыточным весом без вреда для здоровья.

https://uz.sputniknews.ru/20250224/kak-izbejat-travm-48097286.html

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мнение эксперта, питание, здоровье