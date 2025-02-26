О чем договорились Шавкат Мирзиёев и премьер Пакистана
15:30 26.02.2025 (обновлено: 17:53 26.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Узбекистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели переговоры в узком формате и с участием официальных делегаций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Стороны рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства.
Особое внимание уделили расширению торгово-экономического сотрудничества.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер по доведению объемов товарооборота до 2 миллиардов долларов на основе принятой дорожной карты, — говорится в сообщении.
В качестве первоочередных задач определили:
расширение номенклатуры товаров в рамках действия Соглашения о преференциальной торговле;
взаимное упрощение фитосанитарных и карантинных требований, таможенных процедур;
сближение стандартов;
интеграцию электронных торговых платформ;
обеспечение доступа к системе закупок;
совершенствование механизмов межбанковских расчетов и другие.
Также рассмотрели планы ведущих компаний по реализации проектов кооперации в сфере фармацевтики, электротехники, аграрного сектора, сельхозмашиностроения, геологии и минеральных ресурсов, текстильной, кожевенной и других отраслях.
В целях стимулирования деловых и культурных контактов между регионами Шавкат Мирзиёев предложил провести Форум регионов двух стран в Узбекистане.
Лидеры двух стран отдельно обсудили усиление транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
Лидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
"С удовлетворением отмечено, что за последние несколько лет объемы грузоперевозок через мультимодальный коридор "Узбекистан – Афганистан – Пакистан" увеличились в 5 раз. В целях дальнейшего наращивания объемов грузооборота достигнута договоренность о создании совместной транспортно-логистической компании", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
Лидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнута также важность координации совместных усилий для практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.
Кроме того, стороны договорились провести очередное заседание Межправкомиссии в июле этого года в пакистанском Лахоре.
"Стороны выступили за дальнейшее расширение культурно-гуманитарного и туристического обмена. В данном контексте условлено провести взаимные Недели культуры и презентации туристических программ", — говорится в сообщении.
Они также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке. Отметили важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ШОС и других многосторонних структур.
Президент Узбекистана и Премьер-министр Пакистана подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, радикализмом, исламофобией и другими современными вызовами безопасности.
В целях выработки новых направлений всеобъемлющего сотрудничества согласовали создание Высшего совета стратегического партнерства и проведение его первого заседания в следующем году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
Лидеры Узбекистана и Пакистана определили приоритетные направления расширения стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров на высшем уровне приняли решение разработать и утвердить совместную дорожную карту по своевременной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет двусторонних соглашений между Узбекистаном и Пакистаном
Подписан солидный пакет двусторонних соглашений между Узбекистаном и Пакистаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о создании двустороннего Совета стратегического партнерства на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие и укрепление узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества.
В присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными в ходе визита документами. В их числе:
Соглашение о сотрудничестве в области науки, техники и инноваций;
Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов;
Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел;
Соглашение о сотрудничестве в области профессионального образования;
Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики;
Соглашение о сотрудничестве между национальными информационными агентствами;
соглашения и договоренности о сотрудничестве между дипломатическими академиями, городами Ташкентом и Лахором, другие документы.
По приглашению президента Узбекистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом.