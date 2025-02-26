https://uz.sputniknews.ru/20250226/mirziyoyev-premer-pakistana-peregovory-48133498.html

О чем договорились Шавкат Мирзиёев и премьер Пакистана

О чем договорились Шавкат Мирзиёев и премьер Пакистана

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Узбекистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом.

2025-02-26T15:30+0500

2025-02-26T15:30+0500

2025-02-26T17:53+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

переговоры

премьер-министр

пакистан

политика

экономика

торговля

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели переговоры в узком формате и с участием официальных делегаций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Стороны рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства.Особое внимание уделили расширению торгово-экономического сотрудничества.В качестве первоочередных задач определили:Также рассмотрели планы ведущих компаний по реализации проектов кооперации в сфере фармацевтики, электротехники, аграрного сектора, сельхозмашиностроения, геологии и минеральных ресурсов, текстильной, кожевенной и других отраслях.В целях стимулирования деловых и культурных контактов между регионами Шавкат Мирзиёев предложил провести Форум регионов двух стран в Узбекистане.Лидеры двух стран отдельно обсудили усиление транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала.Подчеркнута также важность координации совместных усилий для практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.Кроме того, стороны договорились провести очередное заседание Межправкомиссии в июле этого года в пакистанском Лахоре.Они также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке. Отметили важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ШОС и других многосторонних структур.Президент Узбекистана и Премьер-министр Пакистана подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, радикализмом, исламофобией и другими современными вызовами безопасности.В целях выработки новых направлений всеобъемлющего сотрудничества согласовали создание Высшего совета стратегического партнерства и проведение его первого заседания в следующем году.По итогам переговоров на высшем уровне приняли решение разработать и утвердить совместную дорожную карту по своевременной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений.По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о создании двустороннего Совета стратегического партнерства на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие и укрепление узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества.В присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными в ходе визита документами. В их числе:По приглашению президента Узбекистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом.

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