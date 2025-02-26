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https://uz.sputniknews.ru/20250226/premer-ministr-pakistan-tashkent-vstrecha-48128894.html
В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото
В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото
Sputnik Узбекистан
По приглашению Шавката Мирзиёева Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом. 26.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-26T12:14+0500
2025-02-26T12:14+0500
узбекистан
ташкент
встреча
премьер-министр
пакистан
официальный визит
политика
фото
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Международном конгресс-центре Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. После совместного фотографирования начались переговоры в узком формате. По приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом. В повестке дня переговоров на высшем уровне — вопросы дальнейшего развития и расширения узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. В фокусе внимания будут совместные планы по увеличению объемов взаимного товарооборота, усилению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала, продвижению проектов кооперации в области легкой и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехнической и других отраслях экономики. Стороны также рассмотрят вопросы активизации культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам саммита планируют принять Совместную декларацию и ряд двусторонних документов. В рамках деловой программы визита лидеры также примут участие в совместном узбекско-пакистанском бизнес-форуме.
https://uz.sputniknews.ru/20250202/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-tekstilnaya-promyshlennnost-47790389.html
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узбекистан, ташкент, встреча, премьер-министр, пакистан, официальный визит, политика, фото
узбекистан, ташкент, встреча, премьер-министр, пакистан, официальный визит, политика, фото

В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото

12:14 26.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Пакистана
Состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению Шавката Мирзиёева Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Международном конгресс-центре Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовал высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Лидеры обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций", — говорится в сообщении.
После совместного фотографирования начались переговоры в узком формате.
© Пресс-служба президента Узбекистана26 февраля в Международном конгресс-центре города Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа, пребывающего с официальным визитом в нашей стране.
Состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Пакистана - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана26 февраля в Международном конгресс-центре города Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа, пребывающего с официальным визитом в нашей стране.
Состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Пакистана - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
26 февраля в Международном конгресс-центре города Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа, пребывающего с официальным визитом в нашей стране.
© Пресс-служба президента Узбекистана26 февраля в Международном конгресс-центре города Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа, пребывающего с официальным визитом в нашей стране.
Состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Пакистана - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана26 февраля в Международном конгресс-центре города Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа, пребывающего с официальным визитом в нашей стране.
Состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Пакистана - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
26 февраля в Международном конгресс-центре города Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа, пребывающего с официальным визитом в нашей стране.
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
По приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом.
В повестке дня переговоров на высшем уровне — вопросы дальнейшего развития и расширения узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
В фокусе внимания будут совместные планы по увеличению объемов взаимного товарооборота, усилению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала, продвижению проектов кооперации в области легкой и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехнической и других отраслях экономики.
Стороны также рассмотрят вопросы активизации культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
По итогам саммита планируют принять Совместную декларацию и ряд двусторонних документов.
В рамках деловой программы визита лидеры также примут участие в совместном узбекско-пакистанском бизнес-форуме.
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