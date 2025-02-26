https://uz.sputniknews.ru/20250226/premer-ministr-pakistan-tashkent-vstrecha-48128894.html

В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото

В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото

Sputnik Узбекистан

По приглашению Шавката Мирзиёева Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом. 26.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-26T12:14+0500

2025-02-26T12:14+0500

2025-02-26T12:14+0500

узбекистан

ташкент

встреча

премьер-министр

пакистан

официальный визит

политика

фото

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Международном конгресс-центре Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. После совместного фотографирования начались переговоры в узком формате. По приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф 25-26 февраля находится в республике с официальным визитом. В повестке дня переговоров на высшем уровне — вопросы дальнейшего развития и расширения узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. В фокусе внимания будут совместные планы по увеличению объемов взаимного товарооборота, усилению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала, продвижению проектов кооперации в области легкой и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехнической и других отраслях экономики. Стороны также рассмотрят вопросы активизации культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам саммита планируют принять Совместную декларацию и ряд двусторонних документов. В рамках деловой программы визита лидеры также примут участие в совместном узбекско-пакистанском бизнес-форуме.

https://uz.sputniknews.ru/20250202/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-tekstilnaya-promyshlennnost-47790389.html

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узбекистан, ташкент, встреча, премьер-министр, пакистан, официальный визит, политика, фото