https://uz.sputniknews.ru/20250227/mirziyoev-pozdravil-erdogana-s-dnem-rojdeniya-48147383.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Также лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамазан

2025-02-27T09:50+0500

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политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

турция

реджеп тайип эрдоган

поздравление

день рождения

рамазан

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В телефонном разговоре глава республики пожелал лидеру Турции здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя устойчивого развития и процветания братского турецкого народа.Стороны отметили важность продвижения совместных проектов кооперации в сферах инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и других.Особое внимание главы государств уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и предстоящих саммитов в рамках Организации тюркских государств.Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.В завершение разговора лидеры двух стран поздравили друг друга в связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы месяца Рамазан, пожелав мира, благополучия и прогресса братским народам Узбекистана и Турции.

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шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган поздравление день рождения