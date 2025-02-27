Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения
09:50 27.02.2025 (обновлено: 10:00 27.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Будапеште состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Также лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамазан.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В телефонном разговоре глава республики пожелал лидеру Турции здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя устойчивого развития и процветания братского турецкого народа.
“Была подчеркнута роль и личный вклад Президента Реджепа Эрдогана в становление современной Турции, повышение авторитета страны на глобальной арене, а также достижение нынешнего высочайшего уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся активные и плодотворные контакты и обмены на разных уровнях, нарастающая динамика практического взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность продвижения совместных проектов кооперации в сферах инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и других.
Особое внимание главы государств уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и предстоящих саммитов в рамках Организации тюркских государств.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
В завершение разговора лидеры двух стран поздравили друг друга в связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы месяца Рамазан, пожелав мира, благополучия и прогресса братским народам Узбекистана и Турции.