https://uz.sputniknews.ru/20250227/v-uzbekistane-mogut-zablokirovat-kitayskiy-marketpleys-temu--prichina-48158252.html

В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина

В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина

Sputnik Узбекистан

НАПП: Развитие электронной коммерции в республике должно происходить в рамках установленных правил

2025-02-27T18:20+0500

2025-02-27T18:20+0500

2025-02-27T18:20+0500

экономика

узбекистан

китай

магазин

интернет

торговля

электронная коммерция

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU. Это стало известно в ходе пресс-конференции Национального агентства перспективных проектов (НАПП), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отмечалось, Temu — большая компания, которая очень агрессивно заходит на зарубежные рынки. Естественно, что она тратит большие средства на маркетинг.Согласно озвученным данным, прошлом году на маркетинг и снижение цен на товары компания направила около $4 млрд, а в этом году на эти цели запланировано около $10 млрд.Он добавил, что деятельность компании пока не блокируется, но в скором времени это возможно.По его словам, есть и другие важные аспекты, например, вопросы качества продукции.В Национальном агентстве перспективных проектов подчеркнули, что развитие электронной коммерции в Узбекистане должно происходить в рамках установленных правил.Напомним, ранее на конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан Камронбек Мухаммадиев упоминал, что с 1 июля вступают в силу новые требования для международных платформ. За их нарушение может грозить блокировка.

https://uz.sputniknews.ru/20250124/elektronnaya-kommertsiya-uzbekistan-pravila-gosudarstva-47682331.html

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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