https://uz.sputniknews.ru/20250227/v-uzbekistane-mogut-zablokirovat-kitayskiy-marketpleys-temu--prichina-48158252.html
В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина
В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина
Sputnik Узбекистан
НАПП: Развитие электронной коммерции в республике должно происходить в рамках установленных правил
2025-02-27T18:20+0500
2025-02-27T18:20+0500
2025-02-27T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU. Это стало известно в ходе пресс-конференции Национального агентства перспективных проектов (НАПП), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отмечалось, Temu — большая компания, которая очень агрессивно заходит на зарубежные рынки. Естественно, что она тратит большие средства на маркетинг.Согласно озвученным данным, прошлом году на маркетинг и снижение цен на товары компания направила около $4 млрд, а в этом году на эти цели запланировано около $10 млрд.Он добавил, что деятельность компании пока не блокируется, но в скором времени это возможно.По его словам, есть и другие важные аспекты, например, вопросы качества продукции.В Национальном агентстве перспективных проектов подчеркнули, что развитие электронной коммерции в Узбекистане должно происходить в рамках установленных правил.Напомним, ранее на конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан Камронбек Мухаммадиев упоминал, что с 1 июля вступают в силу новые требования для международных платформ. За их нарушение может грозить блокировка.
https://uz.sputniknews.ru/20250124/elektronnaya-kommertsiya-uzbekistan-pravila-gosudarstva-47682331.html
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан китай маркетплейс напп электронная коммерция
узбекистан китай маркетплейс напп электронная коммерция
В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU — причина
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
НАПП: Развитие электронной коммерции в республике должно происходить в рамках установленных правил.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс TEMU. Это стало известно в ходе пресс-конференции Национального агентства перспективных проектов (НАПП), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отмечалось, Temu — большая компания, которая очень агрессивно заходит на зарубежные рынки. Естественно, что она тратит большие средства на маркетинг.
Согласно озвученным данным, прошлом году на маркетинг и снижение цен на товары компания направила около $4 млрд, а в этом году на эти цели запланировано около $10 млрд.
"Свою позицию мы озвучивали ранее. Мы не карательный орган, а регулятор и готовы обеспечивать защиту их прав и интересов в легальном бизнесе, а также помочь им официально выйти на рынок, если они к нам обратятся. Однако со стороны Temu пока такого обращения не было, есть лишь небольшие продвижения", — заявил начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев.
Он добавил, что деятельность компании пока не блокируется, но в скором времени это возможно.
"Когда страна заваливается дешевыми товарами, с которых не выплачиваются ни налоги, ни таможенные платежи, а процессинг проходит через зарубежные банки, то какая польза для экономики? По нашим данным, только по прозрачному трафику пользователи из Узбекистана потратили на покупки в этом маркетплейсе более $10 млн. Бизнес, который работает в рамках закона, приносит пользу и стране, и предпринимателям. Узбекистан не должен быть просто площадкой для выкачивания денег", — отметил первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов Вячеслав Пак.
По его словам, есть и другие важные аспекты, например, вопросы качества продукции.
"Вы получили заказ с Temu, но товар оказался не тем или с браком. Куда вы будете обращаться, если у компании нет представительства в Узбекистане? Единственный вариант — служба поддержки в приложении, но обработают ли там вашу жалобу, неизвестно", — пояснил Пак.
В Национальном агентстве перспективных проектов подчеркнули, что развитие электронной коммерции в Узбекистане должно происходить в рамках установленных правил.
Напомним, ранее на конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан Камронбек Мухаммадиев упоминал, что с 1 июля вступают в силу новые требования для международных платформ. За их нарушение может грозить блокировка.