Агропромышленная выставка в Самарканде собрала более 10 тысяч специалистов отрасли
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
© Sputnik
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На полях выставки специалисты обсудили в том числе современные технологии сбережения воды, кормоводство, роботизацию семейных ферм, увеличение количества сервисных служб для нужд сельского хозяйства в Узбекистане и другие современные тенденции отрасли.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В течение трех дней в выставочном центре Sof Expo Samarqand свою продукцию представили 110 отечественных и зарубежных компаний, продемонстрировав новейшие агротехнологии, современное оборудование, селекционные разработки, рассадное производство и передовые методы развития агробизнеса, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Работа выставки была разделена на несколько секторов. Габаритная сельхозтехника, представленная 15 компаниями, расположилась на открытой площадке. Так, при входе посетителей встречали 12-тонный зерноуборочный комбайн "Вектор" и пресс-подборщик Tukan от завода Ростсельмаш.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
Агропромышленная выставка в Самарканде.
© Sputnik
Известные зарубежные компании, такие как John Deere, JCB BOMAG и Valley, привезли на выставку тракторы с искусственным интеллектом и другую сельхозтехнику.
Особым интересом пользовалась техника китайских компаний. К примеру, немало посетителей возле себя собрал оптический сортировщик риса, который, как выяснилось, прекрасно сортирует разные виды круп, а также орехи.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
Агропромышленная выставка в Самарканде.
© Sputnik
В крытом павильоне экспоненты предлагали кормовые решения, агрохимию и специализированное оборудование для птицеводства. Так, корма и биодобавки для животных представили два крупных российских предприятия — Мегамикс и Мустанг. Химические средства защиты растений привезли узбекско-российское предприятие "Щёлково-Агрохим Узбекистан" и российская компания "Август".
В рамках выставки была представлена и живность. Фермеры из разных районов Самаркандской области привезли крупный рогатый и мелкий скот, кроликов, кур-несушек и даже рыбу.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
© SputnikАгропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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© Sputnik
Агропромышленная выставка в Самарканде.
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Агропромышленная выставка в Самарканде.
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© Sputnik
Агропромышленная выставка в Самарканде.
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© Sputnik
Агропромышленная выставка в Самарканде.
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© Sputnik
Агропромышленная выставка в Самарканде.
Стоит отметить, что в конференц-зале выставочного центра прошло более 15 тренингов и семинаров, на которых специалисты отрасли обсуждали различные темы, касающиеся сельского хозяйства. В рамках панельных дискуссий эксперты говорили о современных технологиях сбережения воды, кормоводстве, роботизации семейных ферм и необходимости увеличения количества сервисных служб для нужд сельского хозяйства на территории республики.
О своих стартапах в рамках выставки говорила и молодежь, представившая более 20 агропроектов.
В выставочном центре также прошли встречи предпринимателей в формате B2B, мастер-классы и розыгрыши для специалистов аграрной индустрии. В целом выставка прошла успешно: зарубежные и местные экспоненты не только продемонстрировали свою продукцию, но и наладили новые партнерские отношения.
15 февраля, 15:46