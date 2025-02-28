https://uz.sputniknews.ru/20250228/fextovalschiki-iz-uzbekistana-stali-chempionami-azii-48165571.html

Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии

Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии

Sputnik Узбекистан

В Кувейте проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи. В данных соревнованиях принимают участие 50 спортсменов из Узбекистана.

2025-02-28T12:28+0500

2025-02-28T12:28+0500

2025-02-28T12:28+0500

фехтование

кувейт

узбекистан

чемпионат азии

золотая медаль

спорт

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Кувейте с 20 по 28 февраля прошел чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвовали 50 спортсменов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК.По итогам международного турнира узбекистанские саблисты в командной программе обыграли всех своих соперников и завоевали золотую награду.На своем соревновательном пути сборная республики в составе Исломбека Абдазова, Сардора Абдукаримбекова, Мусы Аймуратова и Зухриддина Кодирова обыграла спортсменов из Малайзии, Сингапура и Гонконга, а в борьбе за награду высшей пробы узбекистанцы одолели представителей Казахстана.

https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistanskaya-fextovalschitsa-chempionka-azii-48147601.html

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