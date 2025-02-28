https://uz.sputniknews.ru/20250228/fextovalschiki-iz-uzbekistana-stali-chempionami-azii-48165571.html
Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии
Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии
Sputnik Узбекистан
В Кувейте проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи. В данных соревнованиях принимают участие 50 спортсменов из Узбекистана.
2025-02-28T12:28+0500
2025-02-28T12:28+0500
2025-02-28T12:28+0500
фехтование
кувейт
узбекистан
чемпионат азии
золотая медаль
спорт
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Кувейте с 20 по 28 февраля прошел чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвовали 50 спортсменов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК.По итогам международного турнира узбекистанские саблисты в командной программе обыграли всех своих соперников и завоевали золотую награду.На своем соревновательном пути сборная республики в составе Исломбека Абдазова, Сардора Абдукаримбекова, Мусы Аймуратова и Зухриддина Кодирова обыграла спортсменов из Малайзии, Сингапура и Гонконга, а в борьбе за награду высшей пробы узбекистанцы одолели представителей Казахстана.
https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistanskaya-fextovalschitsa-chempionka-azii-48147601.html
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чемпионат азии кувейт узбекистан чемпионы спорт золото
чемпионат азии кувейт узбекистан чемпионы спорт золото
Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии
В Кувейте завершился чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи. В данных соревнованиях принимали участие 50 спортсменов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
В Кувейте с 20 по 28 февраля прошел чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвовали 50 спортсменов из Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
По итогам международного турнира узбекистанские саблисты в командной программе обыграли всех своих соперников и завоевали золотую награду.
"Очередной день молодежного чемпионата Азии по фехтованию в Кувейте завершился для сборной Узбекистана удачно. Отечественные саблисты поднялись на высшую ступень пьедестала почета в командной программе”, — говорится в сообщении.
На своем соревновательном пути сборная республики в составе Исломбека Абдазова, Сардора Абдукаримбекова, Мусы Аймуратова и Зухриддина Кодирова обыграла спортсменов из Малайзии, Сингапура и Гонконга, а в борьбе за награду высшей пробы узбекистанцы одолели представителей Казахстана.