https://uz.sputniknews.ru/20250228/svyaschennyy-mesyats-ramazan-uzbekistan-provedut-na-dostoynom-urovne-48159974.html

Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне – постановление

Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне – постановление

Sputnik Узбекистан

Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

2025-02-28T09:45+0500

2025-02-28T09:45+0500

2025-02-28T09:45+0500

узбекистан

рамазан

постановление

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

религия

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне", сообщает пресс-служба главы государства.В документе со ссылкой на Управление мусульман говорится, что месяц Рамазан в Узбекистане начнется 1 марта.Особо отмечено, что священный месяц Рамазан издревле является для народа Узбекистана символом доброты и милосердия, щедрости и великодушия.Особое внимание в благословенный месяц на основе идеи "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия" уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, милосердия и человечности, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ, а также соблюдению меры и недопущению расточительства в мероприятиях, связанных с месяцем Рамазан.Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 1 марта.

https://uz.sputniknews.ru/20250226/kalendar-uraza--2025-vremya-suxur-i-iftar-48143776.html

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