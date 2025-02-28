https://uz.sputniknews.ru/20250228/svyaschennyy-mesyats-ramazan-uzbekistan-provedut-na-dostoynom-urovne-48159974.html
Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне – постановление
Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне – постановление
Sputnik Узбекистан
Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
2025-02-28T09:45+0500
2025-02-28T09:45+0500
2025-02-28T09:45+0500
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шавкат мирзиёев
религия
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне", сообщает пресс-служба главы государства.В документе со ссылкой на Управление мусульман говорится, что месяц Рамазан в Узбекистане начнется 1 марта.Особо отмечено, что священный месяц Рамазан издревле является для народа Узбекистана символом доброты и милосердия, щедрости и великодушия.Особое внимание в благословенный месяц на основе идеи "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия" уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, милосердия и человечности, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ, а также соблюдению меры и недопущению расточительства в мероприятиях, связанных с месяцем Рамазан.Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 1 марта.
https://uz.sputniknews.ru/20250226/kalendar-uraza--2025-vremya-suxur-i-iftar-48143776.html
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священный месяц рамазан узбекистан постановление
священный месяц рамазан узбекистан постановление
Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне – постановление
Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне", сообщает
пресс-служба главы государства.
В документе со ссылкой на Управление мусульман говорится, что месяц Рамазан в Узбекистане начнется 1 марта.
Особо отмечено, что священный месяц Рамазан издревле является для народа Узбекистана символом доброты и милосердия, щедрости и великодушия.
"В стране ведется масштабная работа по обеспечению свободы совести, бережному сохранению и донесению до будущих поколений ценностей и традиций, олицетворяющих гуманистическую сущность священной религии ислам, укреплению царящей в нашей стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также всесторонней поддержке малообеспеченных, нуждающихся граждан и лиц с инвалидностью. Подобные благородные деяния особенно ярко отражаются во время священного месяца Рамазан", – говорится в постановлении.
Особое внимание в благословенный месяц на основе идеи "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия" уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, милосердия и человечности, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ, а также соблюдению меры и недопущению расточительства в мероприятиях, связанных с месяцем Рамазан.
Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 1 марта.