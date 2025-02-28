https://uz.sputniknews.ru/20250228/tramp-zastavit-rasplachivatsya-za-amerikanskuyu-pomosch-vsex-48168874.html

Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех

Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех

Sputnik Узбекистан

США всегда требуют платить по счетам тех, кого они поддерживали. Так или иначе, но Соединенные Штаты — не Россия, которая в разные эпохи и в разных своих ипостасях нередко помогала другим просто по доброте душевной, пишет колумнист РИА Новости Александр Носович.

2025-02-28T17:25+0500

2025-02-28T17:25+0500

2025-02-28T17:25+0500

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В истории с редкоземельными металлами, то есть с принуждением Киева к компенсации американской помощи, главное, что эта история — тиражируемая. Дело не в Украине и не в Трампе. Дело в том, что США всегда требуют платить по счетам тех, кого они поддерживали. Рано или поздно, так или иначе, но Соединенные Штаты — не Россия, которая в разные эпохи и в разных своих ипостасях нередко помогала другим просто по доброте душевной.Знаменитый ленд-лиз, который в американских учебниках для постсоветского пространства назывался главной причиной победы Советского Союза во Второй мировой войне, — не безвозмездная помощь союзнику, а кредиты, которые СССР потом выплачивал до конца своего существования. Более того, это лучшая форма подобного взаимодействия с США: мы берем в долг и потом его возвращаем, как договаривались. Куда опаснее именно "безвозмездная" помощь американцев: за нее стратегически тоже приходится платить, причем очень дорого.Все американские вложения в послевоенное восстановление Японии имели следствием полный контроль и стратегическую зависимость Страны восходящего солнца от США. Когда те разглядели в Японии торгового конкурента в середине 1980-х годов, эти контроль и зависимость использовали по полной: "японскому чуду" подрезали крылья, и сегодня, спустя 40 лет, Япония — стагнирующая увядающая страна. Кстати, важную роль в той операции по "обнулению" японских перспектив сыграл на тот момент знаменитый в деловых кругах нью-йоркский девелопер Дональд Трамп.Такая же история — план Маршалла: восстановление Западной Европы после Второй мировой на американские деньги. Расплачиваться за план Маршалла европейцам предстоит вот сейчас. Американскую "безвозмездную" помощь и здесь сопровождала стратегическая зависимость, строительство сложной системы подчинения Старого света Новому, венцом которой стал блок НАТО. Теперь, когда европейцы как союзники и американское присутствие в Европе обесценились в глазах Вашингтона, оказалось, что военная защита в рамках НАТО была все тем же кредитом. Который ныне надо возвращать, причем с набежавшими за десятилетия пользования американской защитой процентами.По некоторым союзникам в Европе очевидно, чем их заставят расплачиваться за долги перед Соединенными Штатами. Например, Германия. Для нее цена союза с Америкой — деиндустриализация. В мире Трампа в Германии просто не может существовать "Мерседес", выигрывающий конкуренцию с американским автопромом, если ФРГ подчинена США. Это девиация, которая должна быть исправлена. Так что немецкие заводы будут закрывать, немецкие технологии перекочуют за океан, а немецкие инженеры высокой квалификации будут работать у Илона Маска в Техасе.Интереснее всего, что американцы возьмут с тех, с кого и взять нечего. Например, со стран Балтии. Прибалтика — это уникальный по экономической географии регион мира, в котором нет вообще ничего. Внутренними богатствами она никогда не славилась, единственная ее ценность — географическое положение: выход к морю (было ценно для России) и выход к границам России (было ценно для всех, кто хотел с ней торговать или воевать). Как географическое приложение к России Прибалтика до сих пор на мировом рынке и продавалась, но Трамп тему "сдерживания России" через давление в Балтийском море точно не купит. А расплачиваться по счетам за 20 лет членства в НАТО странам Балтии надо. Так что как бы им не пришлось отдавать американцам свои морские порты, которые США потом заставят приносить прибыль, принудив Латвию, Литву и Эстонию отменить все санкции и восстановить экономические отношения с Россией и Белоруссией.

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