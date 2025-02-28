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https://uz.sputniknews.ru/20250228/uzbekistan-turtsiya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-48167399.html
Узбекистан и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма – подписанные документы
Узбекистан и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма – подписанные документы
Sputnik Узбекистан
Речь идет о соединении туристических направлений Узбекистана с крупными турецкими городами, увеличении количества авиарейсов, запуске программы "Миллион+Миллион", нацеленной на привлечение не менее миллиона туристов в каждую страну, и не только.
2025-02-28T14:32+0500
2025-02-28T14:32+0500
туризм
узбекистан
турция
сотрудничество
анкара
гостиница
авиаперелет
туристы
ресторан
соглашение
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Анкаре подписаны Соглашение и План действий, направленные на развитие двустороннего партнерства в сфере туризма между Узбекистаном и Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РУз.Документы подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.В ходе встречи Азиз Абдухакимов отметил, что благодаря инициативам лидеров двух стран за последние годы достигнуты значительные успехи в сфере туризма, и количество туристов ежегодно растет.На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.Узбекская сторона выдвинула следующие предложения:В свою очередь Мехмет Нури Эрсой поддержал все инициативы Узбекистана.Для информации: В 2023 году количество туристов из Турции в Узбекистан составляло 106 516, а в 2024 году уже 149 146. Число граждан Узбекистана, посетивших Турцию, составило в 2023 году 187 749 человек, в 2024 году — 229 968 человек. Также значительно возросли потоки авиаперелетов. В настоящее время выполняется 106 рейсов в неделю (в 2023 году этот показатель составлял 62).В Узбекистане действуют 12 гостиниц и туристических объектов, сотрудничающих с Турцией. Совместно с турецкими партнерами открыто более 100 ресторанов.В 2025-2026 годах при поддержке турецких инвестиций планируется реализовать 11 гостиничных проектов на общую сумму $167,9 млн в Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Ферганской и Ташкентской областях.
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туризм узбекистан турция подписание соглашение план действий абдухакимов минэкологии
туризм узбекистан турция подписание соглашение план действий абдухакимов минэкологии

Узбекистан и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма – подписанные документы

14:32 28.02.2025
© Sputnik / Актан ТемиркановТуристы на территории памятника средневековой архитектуры - комплекса Шахи-Зинда в Самарканде
Туристы на территории памятника средневековой архитектуры - комплекса Шахи-Зинда в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
© Sputnik / Актан Темирканов
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Речь идет о соединении туристических направлений Узбекистана с крупными турецкими городами, увеличении количества авиарейсов, запуске программы "Миллион+Миллион", нацеленной на привлечение по миллиону туристов в каждую страну, и не только.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Анкаре подписаны Соглашение и План действий, направленные на развитие двустороннего партнерства в сфере туризма между Узбекистаном и Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РУз.
Документы подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
В ходе встречи Азиз Абдухакимов отметил, что благодаря инициативам лидеров двух стран за последние годы достигнуты значительные успехи в сфере туризма, и количество туристов ежегодно растет.
© Министерство экологии Между Узбекистаном и Турцией подписаны Соглашение и План действий в сфере туризма
Между Узбекистаном и Турцией подписаны Соглашение и План действий в сфере туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Между Узбекистаном и Турцией подписаны Соглашение и План действий в сфере туризма
© Министерство экологии
На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

"Мы намерены расширять маршруты и соединять туристические направления Узбекистана с ключевыми городами Турции — Измиром, Муглой, Фетхие, Аланьей, Аданой, Бурсой и другими. Для полного раскрытия потенциала нам нужно увеличить количество авиарейсов в три раза. Кроме того, мы предлагаем запустить программу "Миллион+Миллион", нацеленную на привлечение не менее миллиона туристов в каждую страну",— сказал Абдулазиз Абдухакимов.

Узбекская сторона выдвинула следующие предложения:
Увеличение воздушного сообщения между туристическими направлениями;
Дальнейшее продвижение туристического потенциала Турции в Узбекистане и Узбекистана в Турции;
Привлечение в Узбекистан последователей Матуриди, Накшбанди и Бухари, проживающих в центральных и восточных провинциях Турции (всего около 3 млн человек), расширение сотрудничества между музеями, увеличение количества культурных мероприятий;
Реализация программы "Братский народ Турции", углубленное изучение истории двух стран, совместное создание фильмов;
Организация в Узбекистане "Destination Forum" для представителей турецкой туристической индустрии;
Соединение туристических направлений Узбекистана с крупными турецкими туристическими центрами – Измир, Мугла, Фетхие, Аланья, Адана, Бурса, а также увеличение количества рейсов в три раза;
Запуск программы "Миллион+Миллион", цель которой — привлечь не менее миллиона туристов в каждом направлении;
Организация тематических выставок и фотовыставок, посвященных развивающимся направлениям туризма в Узбекистане — экотуризму, экстремальному туризму, паломническому туризму;
Организация поездок для турецких туристов к 7 Пирам Бухары;
Создание уголков узбекских музейных экспонатов в турецких музеях;
Проведение в крупных художественных центрах, парках и садах Турции демонстраций, культурных фестивалей и open-air, посвященных узбекскому искусству – бахши, маком и танцу лязги, включенных в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО;
Привлечение туроператоров, рестораторов и инвесторов в Узбекистан с целью создания туристических продуктов;
Установка вывесок на турецком языке в аэропортах, гостиницах, кафе и ресторанах, создание меню, индивидуальных маршрутов, экскурсий и туров для турецких туристов, ресторанов, объединяющих кухни стран;
Обмен опытом в различных направлениях туризма.
В свою очередь Мехмет Нури Эрсой поддержал все инициативы Узбекистана.
© Министерство экологии Между Узбекистаном и Турцией подписаны Соглашение и План действий в сфере туризма
Между Узбекистаном и Турцией подписаны Соглашение и План действий в сфере туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Между Узбекистаном и Турцией подписаны Соглашение и План действий в сфере туризма
© Министерство экологии

"Узбекистан с его историческим и культурным богатством является одним из важнейших туристических направлений в мире. Такие уникальные города, как Самарканд, Бухара и Хива, занимают важное место в культурном наследии не только Центральной Азии, но и всего мира. Кроме того, узбекская кухня, традиционные ремесла и гостеприимство, еще больше повышают привлекательность Узбекистана в туристическом секторе", – сказал Мехмет Нури Эрсой.

Для информации: В 2023 году количество туристов из Турции в Узбекистан составляло 106 516, а в 2024 году уже 149 146. Число граждан Узбекистана, посетивших Турцию, составило в 2023 году 187 749 человек, в 2024 году — 229 968 человек. Также значительно возросли потоки авиаперелетов. В настоящее время выполняется 106 рейсов в неделю (в 2023 году этот показатель составлял 62).
В Узбекистане действуют 12 гостиниц и туристических объектов, сотрудничающих с Турцией. Совместно с турецкими партнерами открыто более 100 ресторанов.
В 2025-2026 годах при поддержке турецких инвестиций планируется реализовать 11 гостиничных проектов на общую сумму $167,9 млн в Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Ферганской и Ташкентской областях.
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