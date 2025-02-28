https://uz.sputniknews.ru/20250228/uzbekistan-turtsiya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-48167399.html

Узбекистан и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма – подписанные документы

Узбекистан и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма – подписанные документы

Sputnik Узбекистан

Речь идет о соединении туристических направлений Узбекистана с крупными турецкими городами, увеличении количества авиарейсов, запуске программы "Миллион+Миллион", нацеленной на привлечение не менее миллиона туристов в каждую страну, и не только.

2025-02-28T14:32+0500

2025-02-28T14:32+0500

2025-02-28T14:32+0500

туризм

узбекистан

турция

сотрудничество

анкара

гостиница

авиаперелет

туристы

ресторан

соглашение

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Анкаре подписаны Соглашение и План действий, направленные на развитие двустороннего партнерства в сфере туризма между Узбекистаном и Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РУз.Документы подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.В ходе встречи Азиз Абдухакимов отметил, что благодаря инициативам лидеров двух стран за последние годы достигнуты значительные успехи в сфере туризма, и количество туристов ежегодно растет.На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.Узбекская сторона выдвинула следующие предложения:В свою очередь Мехмет Нури Эрсой поддержал все инициативы Узбекистана.Для информации: В 2023 году количество туристов из Турции в Узбекистан составляло 106 516, а в 2024 году уже 149 146. Число граждан Узбекистана, посетивших Турцию, составило в 2023 году 187 749 человек, в 2024 году — 229 968 человек. Также значительно возросли потоки авиаперелетов. В настоящее время выполняется 106 рейсов в неделю (в 2023 году этот показатель составлял 62).В Узбекистане действуют 12 гостиниц и туристических объектов, сотрудничающих с Турцией. Совместно с турецкими партнерами открыто более 100 ресторанов.В 2025-2026 годах при поддержке турецких инвестиций планируется реализовать 11 гостиничных проектов на общую сумму $167,9 млн в Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Ферганской и Ташкентской областях.

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