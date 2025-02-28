Узбекистан и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма – подписанные документы
"Мы намерены расширять маршруты и соединять туристические направления Узбекистана с ключевыми городами Турции — Измиром, Муглой, Фетхие, Аланьей, Аданой, Бурсой и другими. Для полного раскрытия потенциала нам нужно увеличить количество авиарейсов в три раза. Кроме того, мы предлагаем запустить программу "Миллион+Миллион", нацеленную на привлечение не менее миллиона туристов в каждую страну",— сказал Абдулазиз Абдухакимов.
"Узбекистан с его историческим и культурным богатством является одним из важнейших туристических направлений в мире. Такие уникальные города, как Самарканд, Бухара и Хива, занимают важное место в культурном наследии не только Центральной Азии, но и всего мира. Кроме того, узбекская кухня, традиционные ремесла и гостеприимство, еще больше повышают привлекательность Узбекистана в туристическом секторе", – сказал Мехмет Нури Эрсой.