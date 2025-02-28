https://uz.sputniknews.ru/20250228/v-tashkente-otkrylsya-sportivnyy-klub-po-dzyudo-diyory-keldiyorovoy-48170148.html

В Ташкенте открылся спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой

В Ташкенте открылся спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой

Sputnik Узбекистан

Выступившие на церемонии открытия официальные лица подчеркнули, что развитие дзюдо в Узбекистане выходит на новый уровень, и пожелали, чтобы в будущем в этом зале воспитывались такие чемпионы, как Диёра Келдиёрова.

2025-02-28T16:01+0500

2025-02-28T16:01+0500

2025-02-28T16:01+0500

спорт

диёра келдиёрова

школа

дзюдо

национальный олимпийский комитет узбекистана

министерство спорта

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте начал свою деятельность спортивный клуб дзюдо Диёры Келдиёровой. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.По информации Комитета, в общеобразовательной школе №17 города Ташкента состоялась церемония открытия зала спортивного клуба по дзюдо чемпионки летних Олимпийских игр Париж-2024 Диёры Келдиёровой. В торжественном мероприятии приняли участие руководители Международной федерации дзюдо (IJF), Министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов Узбекистана а также Федерации дзюдо республики. Выступившие на мероприятии официальные лица подчеркнули, что развитие дзюдо в Узбекистане выходит на новый уровень, и пожелали, чтобы в будущем в этом зале воспитывались такие чемпионы, как Диёра Келдиёрова.

https://uz.sputniknews.ru/20250103/sport-itogi-goda-uzbekistan-2024-god-47172333.html

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