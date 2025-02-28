В Ташкенте открылся спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
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Выступившие на церемонии открытия официальные лица подчеркнули, что развитие дзюдо в Узбекистане выходит на новый уровень, и пожелали, чтобы в будущем в этом зале воспитывались такие чемпионы, как Диёра Келдиёрова.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте начал свою деятельность спортивный клуб дзюдо Диёры Келдиёровой. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
По информации Комитета, в общеобразовательной школе №17 города Ташкента состоялась церемония открытия зала спортивного клуба по дзюдо чемпионки летних Олимпийских игр Париж-2024 Диёры Келдиёровой.
В торжественном мероприятии приняли участие руководители Международной федерации дзюдо (IJF), Министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов Узбекистана а также Федерации дзюдо республики.
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
"Это мероприятие стало особенным праздником для семьи дзюдо", – подчеркнули в НОК.
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
Выступившие на мероприятии официальные лица подчеркнули, что развитие дзюдо в Узбекистане выходит на новый уровень, и пожелали, чтобы в будущем в этом зале воспитывались такие чемпионы, как Диёра Келдиёрова.