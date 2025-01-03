https://uz.sputniknews.ru/20250103/sport-itogi-goda-uzbekistan-2024-god-47172333.html

Спортивные итоги года: достижения узбекских спортсменов в 2024 году

Спортивные итоги года: достижения узбекских спортсменов в 2024 году

Sputnik Узбекистан

Текущий год стал для Узбекистана годом спортивных подвигов и незабываемых эмоций.

2025-01-03T19:15+0500

2025-01-03T19:15+0500

2025-01-03T19:15+0500

узбекистан

спорт

нок узбекистана

министерство спорта

олимпиада

национальный олимпийский комитет узбекистана

итоги года

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От ярких побед на Олимпиаде до исторических рекордов на международных аренах — узбекские атлеты заставили мир говорить о себе и подарили болельщикам моменты настоящего триумфа. Sputnik Узбекистан вспомнил самые яркие спортивные события уходящего года.Сборная Узбекистана завоевала 25 медалей на ЧА по тяжелой атлетикеУзбекские тяжелоатлеты завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который прошел в Ташкенте. Кроме того, член сборной Акбар Джураев стал абсолютным чемпионом Азии и выиграл три золотые награды. Никому из соперников не удалось превзойти его результат. По итогам соревнований сборная Узбекистана была признана лучшей по классификации набранных очков.Нодирбек Абдусатторов стал четвертым шахматистом мираУзбекистанский шахматист занял 4-е место с 2 765 баллами среди сильнейших шахматистов мира в официальном рейтинге ФИДЕ по итогам марта, опередив действующего чемпиона мира Дина Лижэня (2 762). Это рекорд для шахматистов из Узбекистана. До Абдусатторова в рейтинге ФИДЕ до 11-й строчки доходил только Рустам Касымджанов с рейтингом 2 715.Сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на Кубке СтранджаВ турнире с участием команд из 28 стран боксеры из Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 14 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых. К слову, первое место в международном турнире по любительскому боксу Узбекистан занимает уже в четвертый раз.Футболисты Узбекистана впервые в истории вышли на ОлимпиадуМолодежная сборная Узбекистана квалифицировалась на Олимпийские игры, одержав победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23. Матч, прошедший 29 апреля, завершился со счетом 2:0.Афруза Хамдамова стала двукратной чемпионкой мира по шахматамНа чемпионате мира среди юношей и девушек, в котором приняли участие 520 шахматистов из 62 стран, 15-летняя узбекистанка досрочно выиграла турнир в категории до 16 лет, одержав 10 побед и 1 раз сыграв вничью. Это второй титул Хамдамовой в ее карьере. В 2023 году она победила на чемпионате мира среди девушек до 14 лет в Италии, став первой чемпионкой мира в истории Узбекистана.Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым футболистом Азии21-летний полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил этот титул по версии Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Как отметили в АФК, Файзуллаев продемонстрировал свой неоспоримый талант в насыщенном сезоне 2023/24, став вторым представителем Узбекистана, удостоившимся этой награды после Достонбека Хамдамова в 2015 году.Стоит отметить, что в основной сборной Файзуллаев дебютировал в июне 2023 года и быстро закрепился в составе. В августе 2023 года полузащитник подписал контракт с московским ЦСКА, а уже в сентябре и октябре был признан лучшим игроком ЦСКА, опередив Гайича и Акинфеева.Узбекистан занял 13-е место на ОлимпиадеЛетние Олимпийские игры в Париже стали самыми успешными для Узбекистана: спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Республика заняла 13-е место в общем медальном зачете среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — среди стран СНГ и 4-е — в Азии. Несколько спортсменов добились исторических достижений. Диёра Келдиёрова стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, завоевавшей золото по дзюдо, а также первой женщиной из Узбекистана, которая выиграла золотую медаль на летней Олимпиаде. Тхэквондист Улугбек Рашитов, а также боксеры Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами.Кроме того, паралимпийская сборная Узбекистана завоевала 26 медалей — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых, заняв 13-е место среди 168 делегаций.Сборная Узбекистана по хоккею стала двукратным чемпионом Кубка Азии и ОкеанииЮношеская сборная среди игроков до 18 лет одержала победу над хоккеистами Таиланда. Финальный матч Кубка Азии и Океании U-18 завершился со счетом 2:1. Сборная Узбекистана участвовала в турнире среди 10 команд в качестве действующего чемпиона и успешно защитила свой титул.

https://uz.sputniknews.ru/20241209/taekvondist-iz-uzbekistana-stal-chempionom-turnira-bolshoy-shlem-chellendjer-v-knr-47017784.html

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