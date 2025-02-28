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https://uz.sputniknews.ru/20250228/v-uzbekistane-povysyat-uroven-tsifrovizatsii-sudebnoy-sistemy-48162892.html
В Узбекистане повысят уровень цифровизации судебной системы – цели и задачи
В Узбекистане повысят уровень цифровизации судебной системы – цели и задачи
Sputnik Узбекистан
При Верховном суде будет создан Центр информационных технологий, который займется разработкой необходимых информационных систем, программных продуктов, внедрением искусственного интеллекта, а также обеспечением кибербезопасности судебных процессов.
2025-02-28T11:36+0500
2025-02-28T11:36+0500
узбекистан
суд
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
судебная система
повышение квалификации
кибербезопасность
информационные технологии
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На совещании обсуждались меры, направленные на повышение уровня цифровизации судов.Было отмечено, что для полного отказа от бумажного документооборота в судебной системе республики планируется поэтапный переход к полностью цифровому формату судопроизводства в рамках концепции "Цифровой суд".Для реализации этих мер при Верховном суде будет создан Центр информационных технологий, который займется разработкой необходимых информационных систем, программных продуктов, внедрением искусственного интеллекта, а также обеспечением кибербезопасности судебных процессов. Также будет налажена электронная передача данных между судами и субъектами предпринимательства, что позволит ускорить рассмотрение дел.Президент подчеркнул важность интеграции информационных систем судов и всех причастных организаций и отметил, что люди должны ощутить реальные удобства от проводимых реформ. В связи с этим даны поручения по расширению цифровизации и эффективному сопряжению информационных баз правоохранительных органов с судебной системой.Указал на необходимость приведения законодательства по сфере в соответствие с международными стандартами, дальнейшего приближения судебной системы к людям и совершенствования ее финансирования. Были также рассмотрены вопросы реформирования системы экономических судов и налаживания в них единообразной судебной практики.Президент дал поручения ответственным лицам создать необходимые условия в зданиях судов, указал на необходимость повышения квалификации судей, особенно в области информационных технологий, подготовки молодых специалистов в соответствии с современными требованиями.
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верховный суд мирзиёев совещание центр кибербезопасность судебный процесс информационные технологии
верховный суд мирзиёев совещание центр кибербезопасность судебный процесс информационные технологии

В Узбекистане повысят уровень цифровизации судебной системы – цели и задачи

11:36 28.02.2025
© РИА / КалмыкияМосковский городской суд
Московский городской суд - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
© РИА / Калмыкия
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При Верховном суде будет создан Центр информационных технологий, который займется разработкой необходимых информационных систем, программных продуктов, внедрением искусственного интеллекта, а также обеспечением кибербезопасности судебных процессов.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании обсуждались меры, направленные на повышение уровня цифровизации судов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации
Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что для полного отказа от бумажного документооборота в судебной системе республики планируется поэтапный переход к полностью цифровому формату судопроизводства в рамках концепции "Цифровой суд".
Для реализации этих мер при Верховном суде будет создан Центр информационных технологий, который займется разработкой необходимых информационных систем, программных продуктов, внедрением искусственного интеллекта, а также обеспечением кибербезопасности судебных процессов. Также будет налажена электронная передача данных между судами и субъектами предпринимательства, что позволит ускорить рассмотрение дел.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации
Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент подчеркнул важность интеграции информационных систем судов и всех причастных организаций и отметил, что люди должны ощутить реальные удобства от проводимых реформ. В связи с этим даны поручения по расширению цифровизации и эффективному сопряжению информационных баз правоохранительных органов с судебной системой.
Указал на необходимость приведения законодательства по сфере в соответствие с международными стандартами, дальнейшего приближения судебной системы к людям и совершенствования ее финансирования.
Были также рассмотрены вопросы реформирования системы экономических судов и налаживания в них единообразной судебной практики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации
Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности судебной системы, повышению уровня ее открытости и цифровизации
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал поручения ответственным лицам создать необходимые условия в зданиях судов, указал на необходимость повышения квалификации судей, особенно в области информационных технологий, подготовки молодых специалистов в соответствии с современными требованиями.
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