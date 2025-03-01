https://uz.sputniknews.ru/20250301/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-skudnoe-burlatskoe-dnr-48188946.html

Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

Sputnik Узбекистан

Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.

2025-03-01T15:50+0500

2025-03-01T15:50+0500

2025-03-01T15:50+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.

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