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Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Sputnik Узбекистан
Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
2025-03-01T15:50+0500
2025-03-01T15:50+0500
2025-03-01T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
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сво всу россия украина безопасность днр спецоперация
сво всу россия украина безопасность днр спецоперация
Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
В зоне боевых действий ВСУ потеряли до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.
Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.