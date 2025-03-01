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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250301/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-skudnoe-burlatskoe-dnr-48188946.html
Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Sputnik Узбекистан
Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
2025-03-01T15:50+0500
2025-03-01T15:50+0500
днр
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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спецоперация
оружие
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
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сво всу россия украина безопасность днр спецоперация

Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

15:50 01.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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В зоне боевых действий ВСУ потеряли до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.
Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
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