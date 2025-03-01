https://uz.sputniknews.ru/20250301/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-nachalom-svyaschennogo-mesyatsa-ramazan-48180555.html
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан
Sputnik Узбекистан
Президент отметил, что правительство страны расширяет усилия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты, поддержку лиц с инвалидностью, пожилых людей, лиц нуждающихся в помощи, молодежи и женщин, усиление внимания образованию и воспитанию детей.
2025-03-01T09:30+0500
2025-03-01T09:30+0500
2025-03-01T09:30+0500
рамазан
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.Президент отметил, что правительство страны расширяет усилия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты, всестороннюю поддержку больных, лиц с инвалидностью, пожилых людей и лиц, нуждающихся в помощи, молодежи и женщин, граждан находящихся за рубежом, усиление внимания образованию и воспитанию детей, благоустройство мест поклонения и святынь.Продолжение начатой работы в этом направлении, бережное сохранение мирной и процветающей жизни в стране, атмосферы межнационального и межконфессионального согласия и впредь будут находиться в центре внимания.Глава государства пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья, благоденствия и достатка.
https://uz.sputniknews.ru/20250228/svyaschennyy-mesyats-ramazan-uzbekistan-provedut-na-dostoynom-urovne-48159974.html
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поздравление мирзиёев рамазан узбекистан религия
поздравление мирзиёев рамазан узбекистан религия
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан
Президент отметил, что правительство страны расширяет усилия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты, поддержку лиц с инвалидностью, пожилых людей, лиц нуждающихся в помощи, молодежи и женщин, усиление внимания образованию и воспитанию детей.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил
народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.
"Прежде всего искренне, от всего сердца поздравляю вас, дорогие мои, всех мусульман страны и весь наш народ с наступлением священного месяца Рамазан – месяца добра, щедрости, благодеяний и милосердия. В эти благословенные дни мы воздаем бесчисленные благодарения Всевышнему за то, что встречаем этот светлый месяц вместе с нашим народом в мире и спокойствии. Сегодня на множестве примеров мы можем видеть, что наши реформы во всех сферах и областях осуществляются на основе благородной идеи "Во имя чести и достоинства, во имя счастья человека" в созвучии с гуманистической сутью священной религии ислам", — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что правительство страны расширяет усилия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты, всестороннюю поддержку больных, лиц с инвалидностью, пожилых людей и лиц, нуждающихся в помощи, молодежи и женщин, граждан находящихся за рубежом, усиление внимания образованию и воспитанию детей, благоустройство мест поклонения и святынь.
Продолжение начатой работы в этом направлении, бережное сохранение мирной и процветающей жизни в стране, атмосферы межнационального и межконфессионального согласия и впредь будут находиться в центре внимания.
"В этот благоденственный месяц, когда сбываются все чистые помыслы, мы искренне просим в своих молитвах о том, чтобы прекратились войны и конфликты, противостояния и распри в различных регионах планеты, установились мир, взаимное уважение, великодушие и сотрудничество на всей земле. Сердечно поздравляя всех мусульманских братьев, наших друзей и партнеров с началом месяца Рамазан, желаем мира, благополучия и процветания их странам и народам", – говорится в послании.
Глава государства пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья, благоденствия и достатка.
"Пусть Всевышний примет наши молитвы, благотворительные и благостные деяния, совершаемые в этот священный месяц. Пусть сбудутся добрые мечты и устремления, надежды нашего народа!", – подытожил президент.