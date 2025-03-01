Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан

"Прежде всего искренне, от всего сердца поздравляю вас, дорогие мои, всех мусульман страны и весь наш народ с наступлением священного месяца Рамазан – месяца добра, щедрости, благодеяний и милосердия. В эти благословенные дни мы воздаем бесчисленные благодарения Всевышнему за то, что встречаем этот светлый месяц вместе с нашим народом в мире и спокойствии. Сегодня на множестве примеров мы можем видеть, что наши реформы во всех сферах и областях осуществляются на основе благородной идеи "Во имя чести и достоинства, во имя счастья человека" в созвучии с гуманистической сутью священной религии ислам", — говорится в поздравлении.