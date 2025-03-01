https://uz.sputniknews.ru/20250301/skandal-na-vysshem-urovne-tramp-vygnal-zelenskogo-iz-belogo-doma-48183372.html
Скандал на высшем уровне: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Реакция мировых СМИ
Скандал на высшем уровне: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Реакция мировых СМИ
Sputnik Узбекистан
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, она перешла в перепалку. Трамп выгнал Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
2025-03-01T11:34+0500
2025-03-01T11:34+0500
2025-03-01T11:41+0500
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владимир зеленский
встреча
киев
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конфликт
сша
украина
сделка
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщил Fox News.По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней – подписание сделки по украинским природным ресурсам.Киев и Вашингтон уже находились буквально в финале заключения сделки по украинским минеральным ресурсам и доступу к промышленно-логистической инфраструктуре. Но буквально в прямом эфире между сторонами произошел эпический разрыв.Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.Как на это отреагировали мировые СМИ:The Washington Post, цитируя Дональда Трампа, оценили это как "неуважение к Соединенным Штатам Америки".Другие американские СМИ также транслируют чувство глубокого шока от увиденного. По мнению большинства комментаторов, украинский лидер нарушил все традиции дипломатического протокола, какие только можно.Телеканал CNN пишет, что "никогда прежде американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому".Британское издание The Daily Telegraph уверено, что "Киев ждут тяжелые времена".Удивительно, но даже украинские издания, традиционно демонстрирующие единомыслие с Банковой, шокированы и пессимистичныСкандал в Белом доме должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к конфликту на Украине, пишет Focus.В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступала с инициативой наращивании военной помощи Украине, и призвала Европу "к сплочению вокруг Зеленского".Между тем, администрация президента США уже объявила о сокращении программ поддержки Украины.Как передают РИА "Новости", украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.Однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.Ключевые заявления Трампа на встрече с Зеленским.
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трамп зеленский конфликт вашингтон киев белый дом
Скандал на высшем уровне: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Реакция мировых СМИ
11:34 01.03.2025 (обновлено: 11:41 01.03.2025)
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, она перешла в перепалку. Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщил Fox News.
По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней – подписание сделки по украинским природным ресурсам.
"Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится", – сообщили в эфире журналисты телеканала.
Киев и Вашингтон уже находились буквально в финале заключения сделки по украинским минеральным ресурсам и доступу к промышленно-логистической инфраструктуре. Но буквально в прямом эфире между сторонами произошел эпический разрыв.
"По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать", – сообщил телеканал.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.
Как на это отреагировали мировые СМИ:
The Washington Post, цитируя Дональда Трампа, оценили это как "неуважение к Соединенным Штатам Америки".
"Президент Дональд Трамп в пятницу отменил запланированную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским после напряженной встречи в Белом доме. Во время встречи Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в том, что он недостаточно благодарен США за поддержку Украины в войне с Россией. Зеленский “не готов к миру”, - написал Трамп в соцсетях. Он сказал, что Зеленский “проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их любимом Овальном кабинете” и “может вернуться, когда будет готов к миру”. После этого Зеленский поговорил с несколькими европейскими лидерами, и многие из них выразили недвусмысленную солидарность. В интервью телеканалу Fox News в пятницу вечером Зеленский заявил, что, по его мнению, отношения между двумя странами еще можно спасти", - пишет The Washington Post.
Другие американские СМИ также транслируют чувство глубокого шока от увиденного. По мнению большинства комментаторов, украинский лидер нарушил все традиции дипломатического протокола, какие только можно.
"Такую сцену публике до сих пор не доводилось видеть в Овальном кабинете. Обычно на таких представлениях два мировых лидера улыбаются на камеры и обмениваются рукопожатиями ради журналистов. Жесткие переговоры, как правило, случаются вдали от камер. Но тлеющая напряженность между двумя президентами взорвалась на глазах у всего мира", — пишет издание Time.
Телеканал CNN пишет, что "никогда прежде американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому".
Британское издание The Daily Telegraph уверено, что "Киев ждут тяжелые времена".
"Это далеко за гранью худшего для Украины сценария… Дипломатическая катастрофа. Другого описания этому нет", — пишет The Daily Telegraph.
Удивительно, но даже украинские издания, традиционно демонстрирующие единомыслие с Банковой, шокированы и пессимистичны
"Зеленский рассорился с крупнейшим партнером Украины и сделал огромный подарок Владимиру Путину, главная задача которого — лишение Киева американской помощи, что резко ослабит позиции ВСУ на поле боя и, соответственно, кардинально ухудшит переговорные позиции Украины", — отмечает "Страна.ua".
Скандал в Белом доме должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к конфликту на Украине, пишет Focus.
"Трамп сказал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к заключению мира. Но за этими словами скрывается ультиматум: Зеленский должен принять все требования США", — заключил Focus.
В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступала с инициативой наращивании военной помощи Украине, и призвала Европу "к сплочению вокруг Зеленского".
Между тем, администрация президента США уже объявила о сокращении программ поддержки Украины.
"Вашингтон рассматривает возможность прекратить оказание всей военной помощи Киеву", - пишет The Washington Post.
Как передают РИА "Новости", украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
"Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом", - написала корреспондент телеканала Джакки Хайнрих в соцсети X.
Однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.
Ключевые заявления Трампа на встрече с Зеленским.
Глава киевского режима ведет себя неуважительно по отношению к США:
"Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну".
Без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, возможно, даже меньше:
"Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов".
Зеленский не может диктовать, как Штаты должны себя чувствовать по отношению к украинскому кризису:
"Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это".
Киевский режим имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией.
Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну.
Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой.
Трамп потребовал согласиться на прекращение огня и напомнил, что у Украины заканчиваются солдаты:
"Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт".
США не хотели бы направлять в постсоветскую республику много вооружений, Вашингтон стремится к окончанию конфликта, чтобы заниматься другими вещами.
Американский лидер также выразил сожаление из-за вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и признался, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
В итоге Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру:
"Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов".