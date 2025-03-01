https://uz.sputniknews.ru/20250301/skandal-na-vysshem-urovne-tramp-vygnal-zelenskogo-iz-belogo-doma-48183372.html

Скандал на высшем уровне: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Реакция мировых СМИ

Скандал на высшем уровне: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Реакция мировых СМИ

Sputnik Узбекистан

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, она перешла в перепалку. Трамп выгнал Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

2025-03-01T11:34+0500

2025-03-01T11:34+0500

2025-03-01T11:41+0500

дональд трамп

владимир зеленский

встреча

киев

вашингтон

конфликт

сша

украина

сделка

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщил Fox News.По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней – подписание сделки по украинским природным ресурсам.Киев и Вашингтон уже находились буквально в финале заключения сделки по украинским минеральным ресурсам и доступу к промышленно-логистической инфраструктуре. Но буквально в прямом эфире между сторонами произошел эпический разрыв.Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.Как на это отреагировали мировые СМИ:The Washington Post, цитируя Дональда Трампа, оценили это как "неуважение к Соединенным Штатам Америки".Другие американские СМИ также транслируют чувство глубокого шока от увиденного. По мнению большинства комментаторов, украинский лидер нарушил все традиции дипломатического протокола, какие только можно.Телеканал CNN пишет, что "никогда прежде американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому".Британское издание The Daily Telegraph уверено, что "Киев ждут тяжелые времена".Удивительно, но даже украинские издания, традиционно демонстрирующие единомыслие с Банковой, шокированы и пессимистичныСкандал в Белом доме должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к конфликту на Украине, пишет Focus.В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступала с инициативой наращивании военной помощи Украине, и призвала Европу "к сплочению вокруг Зеленского".Между тем, администрация президента США уже объявила о сокращении программ поддержки Украины.Как передают РИА "Новости", украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.Однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.Ключевые заявления Трампа на встрече с Зеленским.

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