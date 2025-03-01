https://uz.sputniknews.ru/20250301/uzbekistan-natsionalnyy-komitet-statistiki-prezident-ukaz-48186288.html

В Узбекистане появится Национальный комитет статистики – президент подписал указ

В Узбекистане появится Национальный комитет статистики – президент подписал указ

Sputnik Узбекистан

С 2026 года в статистических органах заработают интерактивные сервисы на основе ИИ. "Советник" будет консультировать предприятия при подаче отчетов, сервис "Аналитик" – для быстрого поиска информации, колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.

2025-03-01T18:36+0500

2025-03-01T18:36+0500

2025-03-01T18:36+0500

указ

статистика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Агентство статистики при президенте преобразуется в Комитет национальной статистики. Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий меры по выводу на новый уровень системы организации и проведения статистических работ, сообщает Министерство юстиции.Документом определены приоритетные направления для дальнейшего повышения эффективности статистических работ, в том числе:До конца 2025 года планируется запустить информационную систему "Региональная статистика".Начиная с отчетного периода по итогам 2025 года, обязательство по ежегодной подаче статистической отчетности будет отменено для микрофирм и малых предприятий с численностью сотрудников менее пяти человек в среднем за год и годовой выручкой до 2000-кратных размеров базовой расчетной величины. Такие предприятия будут предоставлять статистическую отчетность один раз в три года.С 1 января 2026 года в статистических органах начнут работать интерактивные сервисы на основе искусственного интеллекта. В их числе — сервис "Советник", который будет консультировать предприятия и организации при подаче отчетов, консультативный сервис "Аналитик" для быстрого поиска статистической информации, а также колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.С 2025/2026 учебного года в комитете откроется филиал кафедры экономической статистики Ташкентского государственного экономического университета.С 1 июля 2025 года регистрация частных предприятий будет проводиться на основании разрешенных для них видов деятельности, и общегосударственного классификатора видов экономической деятельности. Кроме того, в структуре комитета появится офис по трансформации национальной статистики. Он будет заниматься внедрением новых методов:Указом также были утверждены положения о Комитете национальной статистики и Республиканском статистическом совете.

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