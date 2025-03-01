https://uz.sputniknews.ru/20250301/uzbekistan-natsionalnyy-komitet-statistiki-prezident-ukaz-48186288.html
В Узбекистане появится Национальный комитет статистики – президент подписал указ
В Узбекистане появится Национальный комитет статистики – президент подписал указ
Sputnik Узбекистан
С 2026 года в статистических органах заработают интерактивные сервисы на основе ИИ. "Советник" будет консультировать предприятия при подаче отчетов, сервис "Аналитик" – для быстрого поиска информации, колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.
2025-03-01T18:36+0500
2025-03-01T18:36+0500
2025-03-01T18:36+0500
указ
статистика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Агентство статистики при президенте преобразуется в Комитет национальной статистики. Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий меры по выводу на новый уровень системы организации и проведения статистических работ, сообщает Министерство юстиции.Документом определены приоритетные направления для дальнейшего повышения эффективности статистических работ, в том числе:До конца 2025 года планируется запустить информационную систему "Региональная статистика".Начиная с отчетного периода по итогам 2025 года, обязательство по ежегодной подаче статистической отчетности будет отменено для микрофирм и малых предприятий с численностью сотрудников менее пяти человек в среднем за год и годовой выручкой до 2000-кратных размеров базовой расчетной величины. Такие предприятия будут предоставлять статистическую отчетность один раз в три года.С 1 января 2026 года в статистических органах начнут работать интерактивные сервисы на основе искусственного интеллекта. В их числе — сервис "Советник", который будет консультировать предприятия и организации при подаче отчетов, консультативный сервис "Аналитик" для быстрого поиска статистической информации, а также колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.С 2025/2026 учебного года в комитете откроется филиал кафедры экономической статистики Ташкентского государственного экономического университета.С 1 июля 2025 года регистрация частных предприятий будет проводиться на основании разрешенных для них видов деятельности, и общегосударственного классификатора видов экономической деятельности. Кроме того, в структуре комитета появится офис по трансформации национальной статистики. Он будет заниматься внедрением новых методов:Указом также были утверждены положения о Комитете национальной статистики и Республиканском статистическом совете.
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статистика указ президент мирзиёев статистические данные
статистика указ президент мирзиёев статистические данные
В Узбекистане появится Национальный комитет статистики – президент подписал указ
С 2026 года в статистических органах заработают интерактивные сервисы на основе ИИ. "Советник" будет консультировать предприятия при подаче отчетов, сервис "Аналитик" – для быстрого поиска информации, колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Агентство статистики при президенте преобразуется в Комитет национальной статистики. Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий меры по выводу на новый уровень системы организации и проведения статистических работ, сообщает
Министерство юстиции.
Документом определены приоритетные направления для дальнейшего повышения эффективности статистических работ, в том числе:
обновление методов проведения статистических наблюдений на уровне макроэкономики и отраслей в соответствии с международными стандартами;
сокращение объема статистической отчетности и уменьшение нагрузки на бизнес за счет интеграции данных;
обеспечение достоверности данных через создание системы сбора статистики по принципу "от махалли до республики".
До конца 2025 года планируется запустить информационную систему "Региональная статистика".
Начиная с отчетного периода по итогам 2025 года, обязательство по ежегодной подаче статистической отчетности будет отменено для микрофирм и малых предприятий с численностью сотрудников менее пяти человек в среднем за год и годовой выручкой до 2000-кратных размеров базовой расчетной величины. Такие предприятия будут предоставлять статистическую отчетность один раз в три года.
С 1 января 2026 года в статистических органах начнут
работать интерактивные сервисы на основе искусственного интеллекта. В их числе — сервис "Советник", который будет консультировать предприятия и организации при подаче отчетов, консультативный сервис "Аналитик" для быстрого поиска статистической информации, а также колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.
С 2025/2026 учебного года в комитете откроется филиал кафедры экономической статистики Ташкентского государственного экономического университета.
С 1 июля 2025 года регистрация частных предприятий будет проводиться на основании разрешенных для них видов деятельности, и общегосударственного классификатора видов экономической деятельности.
Кроме того, в структуре комитета появится
офис по трансформации национальной статистики. Он будет заниматься внедрением новых методов:
в улучшении оценки статистических данных для внутренних и внешних пользователей, в том числе данные о доходах населения и их источниках;
в разработке методов сбора данных на микроуровне и формирования статистических показателей;
в установлении эффективной обратной связи с пользователями статистики (с ориентацией на клиента).
Указом также были утверждены положения о Комитете национальной статистики и Республиканском статистическом совете.