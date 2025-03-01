https://uz.sputniknews.ru/20250301/uzbekskie-fextovalschitsy-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-cha-v-kuveyte-48184897.html

Узбекские фехтовальщицы заняли первое место в общекомандном зачете на ЧА в Кувейте

Узбекские фехтовальщицы заняли первое место в общекомандном зачете на ЧА в Кувейте

Sputnik Узбекистан

Молодые фехтовальщики завоевали на чемпионате Азии шесть медалей – 5 золотых и 1 бронзовую.

2025-03-01T13:40+0500

2025-03-01T13:40+0500

2025-03-01T14:02+0500

спорт

кувейт

фехтование

национальный олимпийский комитет узбекистана

узбекистан

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Кувейте завершился молодежный чемпионат Азии по фехтованию. В итоговый день турнира состоялись соревнования в командной программе. Об этом сообщает пресс-служба НОК.На данном чемпионате представительницы сборной Узбекистана по шпаге продемонстрировали превосходство и завоевали награды высшей пробы. Представительницы отечественной сборной по шпаге Азиза Хамидова, Дильназ Мурзатаева, Санам Назарова и Бибимарям Сапарова одолели представительниц команд из Иордании, Сингапура, Китайского Тайбэя. А в финале узбекистанки не оставили шансов шпажисткам из Японии. Также, саблистки Гулистан Пердебаева, Фернанда Эррера, Самира Шокирова и Аякуз Жумамуратова решили в свою пользу поединки против сборных Сингапура, Кореи и Гонконга.

https://uz.sputniknews.ru/20250228/fextovalschiki-iz-uzbekistana-stali-chempionami-azii-48165571.html

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