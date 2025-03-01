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https://uz.sputniknews.ru/20250301/uzbekskie-fextovalschitsy-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-cha-v-kuveyte-48184897.html
Узбекские фехтовальщицы заняли первое место в общекомандном зачете на ЧА в Кувейте
Узбекские фехтовальщицы заняли первое место в общекомандном зачете на ЧА в Кувейте
Sputnik Узбекистан
Молодые фехтовальщики завоевали на чемпионате Азии шесть медалей – 5 золотых и 1 бронзовую.
2025-03-01T13:40+0500
2025-03-01T14:02+0500
спорт
кувейт
фехтование
национальный олимпийский комитет узбекистана
узбекистан
золотая медаль
бронза
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Кувейте завершился молодежный чемпионат Азии по фехтованию. В итоговый день турнира состоялись соревнования в командной программе. Об этом сообщает пресс-служба НОК.На данном чемпионате представительницы сборной Узбекистана по шпаге продемонстрировали превосходство и завоевали награды высшей пробы. Представительницы отечественной сборной по шпаге Азиза Хамидова, Дильназ Мурзатаева, Санам Назарова и Бибимарям Сапарова одолели представительниц команд из Иордании, Сингапура, Китайского Тайбэя. А в финале узбекистанки не оставили шансов шпажисткам из Японии. Также, саблистки Гулистан Пердебаева, Фернанда Эррера, Самира Шокирова и Аякуз Жумамуратова решили в свою пользу поединки против сборных Сингапура, Кореи и Гонконга.
https://uz.sputniknews.ru/20250228/fextovalschiki-iz-uzbekistana-stali-chempionami-azii-48165571.html
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фехтовальщики чемпионат азии шесть медалей золото бронза медаль кувейт
фехтовальщики чемпионат азии шесть медалей золото бронза медаль кувейт

Узбекские фехтовальщицы заняли первое место в общекомандном зачете на ЧА в Кувейте

13:40 01.03.2025 (обновлено: 14:02 01.03.2025)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Молодые фехтовальщики завоевали на чемпионате Азии шесть медалей – 5 золотых и 1 бронзовую.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Кувейте завершился молодежный чемпионат Азии по фехтованию. В итоговый день турнира состоялись соревнования в командной программе. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
На данном чемпионате представительницы сборной Узбекистана по шпаге продемонстрировали превосходство и завоевали награды высшей пробы.

"Отрадно, что наши шпажистки и саблистки завоевали золотые медали", – отметили в НОК.

Представительницы отечественной сборной по шпаге Азиза Хамидова, Дильназ Мурзатаева, Санам Назарова и Бибимарям Сапарова одолели представительниц команд из Иордании, Сингапура, Китайского Тайбэя. А в финале узбекистанки не оставили шансов шпажисткам из Японии.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2025
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2025
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Также, саблистки Гулистан Пердебаева, Фернанда Эррера, Самира Шокирова и Аякуз Жумамуратова решили в свою пользу поединки против сборных Сингапура, Кореи и Гонконга.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2025
Фехтовальщики Узбекистана продемонстрировали превосходство на чемпионате Азии в Кувейте.
© Пресс-служба НОК Узбекистана

"Таким образом, наши молодые фехтовальщики с 5 золотыми и 1 бронзовой медалями заняли первое место в общекомандном зачете", – подытожили в НОК.

Саблисты Узбекистана - чемпионы Азии! - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии
Вчера, 12:28
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