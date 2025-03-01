https://uz.sputniknews.ru/20250301/v-upravlenii-musulman-uzbekistana-nazvali-razmer-zakyat-fitr-sadaka-v-2025-godu-48179825.html
В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2025 году
В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Священный месяц Рамазан начался в Узбекистане 1 марта.
2025-03-01T10:21+0500
2025-03-01T10:21+0500
2025-03-01T10:32+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана определило размер закята, фитр-садака и фидья-садака — пожертвования нуждающимся в священный месяц Рамазан 2025 года.По данным управления, размер закята составил 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота 585 пробы – 61 млн 200 тыс. сумов.Размер фитр-садака установлен исходя из средней цены на следующие продукты:Каждый человек по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов. Сумма фидья за один день равна сумме фитр-садака. Следовательно, каждый желающий может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей, отметили в Управлении мусульман.Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамазан.Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.Напомним, священный месяц Рамазан в этом году начался 1 марта. У нас есть календарь для тех, кто намерен держать пост.
https://uz.sputniknews.ru/20250228/svyaschennyy-mesyats-ramazan-uzbekistan-provedut-na-dostoynom-urovne-48159974.html
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закят фитр-садака мусульмане рамазан фидья пожертвование
закят фитр-садака мусульмане рамазан фидья пожертвование
В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2025 году
10:21 01.03.2025 (обновлено: 10:32 01.03.2025)
В республике утвердили размеры пожертвований, которые мусульмане должны отдавать бедным и нуждающимся. Священный месяц Рамазан начался в Узбекистане 1 марта.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Управление мусульман Узбекистана определило
размер закята, фитр-садака и фидья-садака — пожертвования нуждающимся в священный месяц Рамазан 2025 года.
По данным управления, размер закята составил 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота 585 пробы – 61 млн 200 тыс. сумов.
"Мусульманин, имеющий в год такой и более высокий доход, в дополнение к своим основным расходам, должен отдать 1/40 часть своих средств (2,5%) в качестве закята бедным и нуждающимся", – говорится в сообщении.
Размер фитр-садака установлен исходя из средней цены на следующие продукты:
2 килограмма пшеницы — 10 тыс. сумов;
4 килограмма ячменя — 16 тыс. сумов;
2 килограмма изюма — 110 тыс. сумов;
4 килограмма фиников — 180 тыс. сумов.
Каждый человек по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.
Сумма фидья за один день равна сумме фитр-садака. Следовательно, каждый желающий может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей, отметили в Управлении мусульман.
Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамазан.
Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.
Напомним, священный месяц Рамазан в этом году начался 1 марта. У нас есть календарь
для тех, кто намерен держать пост.