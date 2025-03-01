https://uz.sputniknews.ru/20250301/v-upravlenii-musulman-uzbekistana-nazvali-razmer-zakyat-fitr-sadaka-v-2025-godu-48179825.html

В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2025 году

В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Священный месяц Рамазан начался в Узбекистане 1 марта.

2025-03-01T10:21+0500

2025-03-01T10:21+0500

2025-03-01T10:32+0500

рамазан

духовное управление мусульман

закят

общество

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узбекистан

мусульмане

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана определило размер закята, фитр-садака и фидья-садака — пожертвования нуждающимся в священный месяц Рамазан 2025 года.По данным управления, размер закята составил 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота 585 пробы – 61 млн 200 тыс. сумов.Размер фитр-садака установлен исходя из средней цены на следующие продукты:Каждый человек по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов. Сумма фидья за один день равна сумме фитр-садака. Следовательно, каждый желающий может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей, отметили в Управлении мусульман.Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамазан.Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.Напомним, священный месяц Рамазан в этом году начался 1 марта. У нас есть календарь для тех, кто намерен держать пост.

https://uz.sputniknews.ru/20250228/svyaschennyy-mesyats-ramazan-uzbekistan-provedut-na-dostoynom-urovne-48159974.html

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