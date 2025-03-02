https://uz.sputniknews.ru/20250302/eec-biznes-vzaimodeystviye-48190944.html
ЕЭК: Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы
ЕЭК: Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы
Sputnik Узбекистан
Цель – создание максимально благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС
2025-03-02T14:30+0500
2025-03-02T14:30+0500
2025-03-02T14:30+0500
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бизнес
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы ЕЭК, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в ходе рабочей встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Мероприятие, прошедшее в Москве, собрало более 50 представителей компаний Ассоциации.Участники обсудили широкий спектр вопросов: злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентные соглашения, недобросовестную конкуренцию. Речь шла и о порядке подачи заявлений о нарушениях правил конкуренции в Союзе и компетенции ЕЭК в этой области. Рассмотрели также актуальные темы госузакупок в ЕАЭС, особенности их регулирования в условиях евразийской интеграции.
https://uz.sputniknews.ru/20250301/iran-ratifitsiroval-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-eaes-48188771.html
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еэк бизнес взаимодействие развитие колнкуренция еаэс
еэк бизнес взаимодействие развитие колнкуренция еаэс
ЕЭК: Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы
Цель – создание максимально благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы ЕЭК, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в ходе рабочей встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса. Об этом сообщает
пресс-служба Комиссии.
Мероприятие, прошедшее в Москве, собрало более 50 представителей компаний Ассоциации.
"Для Комиссии взаимодействие с бизнесом, в том числе из европейских стран, является одним из стратегических направлений работы. Цель – создание максимально благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", – отметил Ермолович.
Участники обсудили широкий спектр вопросов: злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентные соглашения, недобросовестную конкуренцию. Речь шла и о порядке подачи заявлений о нарушениях правил конкуренции в Союзе и компетенции ЕЭК в этой области. Рассмотрели также актуальные темы госузакупок в ЕАЭС, особенности их регулирования в условиях евразийской интеграции.
“В ходе встречи достигнута договоренность о содействии представителей Ассоциации европейского бизнеса работе блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК по проведению секторальных анализов, в частности рынка фармацевтической промышленности и электронных торговых площадок (маркетплейсов)”, — говорится в сообщении.