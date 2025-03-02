https://uz.sputniknews.ru/20250302/eec-biznes-vzaimodeystviye-48190944.html

ЕЭК: Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы

ЕЭК: Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы

Sputnik Узбекистан

Цель – создание максимально благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС

2025-03-02T14:30+0500

2025-03-02T14:30+0500

2025-03-02T14:30+0500

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бизнес

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Взаимодействие с бизнесом – одно из стратегических направлений работы ЕЭК, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в ходе рабочей встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Мероприятие, прошедшее в Москве, собрало более 50 представителей компаний Ассоциации.Участники обсудили широкий спектр вопросов: злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентные соглашения, недобросовестную конкуренцию. Речь шла и о порядке подачи заявлений о нарушениях правил конкуренции в Союзе и компетенции ЕЭК в этой области. Рассмотрели также актуальные темы госузакупок в ЕАЭС, особенности их регулирования в условиях евразийской интеграции.

https://uz.sputniknews.ru/20250301/iran-ratifitsiroval-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-eaes-48188771.html

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