https://uz.sputniknews.ru/20250301/iran-ratifitsiroval-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-eaes-48188771.html
Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года.
2025-03-01T16:45+0500
2025-03-01T16:45+0500
2025-03-01T16:45+0500
еаэс
иран
торговля
соглашение
налоговые льготы
зона свободной торговли
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.Между тем, взаимная торговля ЕАЭС и Ирана может составить рекордные $12 млрд, заявили на III Международной выставке "Евразия" в Тегеране.Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее заявлял, что после реализации соглашения 87% всех товаров будут освобождены от налогов.Евразийский экономический союз одобрил начало переговоров о зоне свободной торговли с Ираном в 2016 года. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250225/eaeu-iran-soglasheniye-svobodnaya-torgovlya-48116276.html
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иран еаэс торговля соглашение ратификация
иран еаэс торговля соглашение ратификация
Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Mehr.
"По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года", – пишет агентство.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
Между тем, взаимная торговля ЕАЭС и Ирана может составить рекордные $12 млрд, заявили на III Международной выставке "Евразия" в Тегеране.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее заявлял, что после реализации соглашения 87% всех товаров будут освобождены от налогов.
Евразийский экономический союз одобрил начало переговоров о зоне свободной торговли с Ираном в 2016 года. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС.