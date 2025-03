https://uz.sputniknews.ru/20250302/trogat-voobsche-nelzya-begstvo-zelenskogo-oznachaet-esche-poltora-goda-svo-48194946.html

В кои-то веки заголовки в западных СМИ будто перекочевали из российских каналов и пабликов, пишет колумнист РИА Новости.

В кои-то веки заголовки в западных СМИ будто перекочевали из российских каналов и пабликов, пишет колумнист РИА Новости. Речь идет о громком скандале, в который превратился визит Зеленского в Белый дом для уже согласованного подписания "редкоминерального" соглашения: после того, как взбешенный Трамп приказал вышвырнуть "неблагодарного" Зеленского с компанией со "священной территории", даже не покормив канапе, создалось впечатление, что нет таких кар, которые теперь не обрушатся на голову бывшего комедианта, и нет такой тараканьей щели, в которой он может укрыться от гнева бывших главных друзей, спонсоров и покровителей.Судите сами: по мнению американских и европейских таблоидов, Зеленский одновременно был "размазан", "опозорен" и "поставлен на место"; он "уничтожил себя в глазах американского народа" и "оскорбил Белый дом"; теперь "ему конец", он "должен уйти в отставку", "извиниться" и с ним вообще "покончено", а украинскую делегацию "изнасиловали".После позорного бегства Зеленского и отмены совместной пресс-конференции Трамп произвел поистине зевсообразные громыхания, и из Белого дома сообщили, что "президент видеть Зеленского больше не желает", "редкоземельная сделка более не актуальна" и "руководство поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине". Глава американского Минобороны Хегсет дал указание Киберкомандованию США прекратить планирование любых операций (в том числе наступательных киберопераций) против России, а на эти выходные силовой блок администрации Трампа уже запланировал обсуждение временного или полного прекращения поставок оружия Украине. Одновременно с этим, по информации от издания The New York Times, США могут прекратить не только прямую, но и косвенную поддержку Киева, включая обмен разведданными и подготовку военных. Пресс-секретарь Трампа подвела под всем этим черту, заявив, что "больше незаполненных чеков для Украины не будет".В общем и целом — скандал, фиаско и провал, и в Киеве уже пора вывешивать российские флаги и стелить красные дорожки, потому что "сейчас начнется" или, наоборот, "все быстро закончится".Однако есть целая группа лиц, которые, судя по всему, считают, что встреча Зеленского с Трампом прошла как по маслу и третьесортный актер идеально сыграл отведенную ему роль, после которой его трогать и менять совершенно нельзя.Эти лица — руководители ряда европейских стран и структур, включая премьер-министра Великобритании Стармера, президента Франции Макрона, будущего канцлера Германии Мерца и верхушку Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента. По мнению некоторых экспертов, данная ситуация была заранее срежиссирована и отрепетирована: после Вашингтона Зеленский немедленно отправился для отчета к Стармеру в Лондон, где уже завтра состоится давно согласованная встреча вышеупомянутых персонажей плюс представителей еще десятка европейских стран, а также Турции. Интересно и характерно, что сразу после вроде как разгромного для Зеленского вояжа в США глава Еврокомиссии, глава Европарламента, председатель Европейского совета и еврокомиссар по экономике синхронно и совершенно не палясь опубликовали в своих соцсетях идентичные фразы, обращенные к Зеленскому: Be strong, be brave, be fearless ("Будь сильным, будь смелым, будь бесстрашным").В то время как многие посчитали эти слова поддержкой освистанному комику, на самом деле это просто краткая формулировка задачи, которая была поставлена Зеленскому на этот визит: ничего не бойся, мы тебя прикроем, стой на своем, Трамп ничего не сможет тебе сделать и в итоге прогнется. Кукловоды прекрасно понимали, что Зеленский попадет под раздачу, но в этом цель как раз и заключалась, потому что они заранее знали, что с Трампом такой подход не пройдет.Британия, куда по факту переехала штаб-квартира американских демократов и атланто-глобалистов (то самое "глубинное государство"), скучковала оставшихся союзников и организовала своеобразный "комитет спасения Запада от Путина и Трампа", для легитимизации которого в глазах евронаселения нужен был громкий инфоповод с нарративом "сблизившись с Путиным и предав Украину, Трамп предал верных исторических союзников, предал западные идеалы, подверг лидерство коллективного Запада и гарантии сытой жизни Америки и Европы опасности, поэтому Запад объединяется перед лицом двойного вызова; для этого нужно немного потерпеть, и мы быстро победим".План заговорщиков — три в одном:Для этого уже планируется собрать десятки миллиардов долларов через хитрую схему — не через Евросоюз, где дальнейшую помощь Украине могут заблокировать Венгрия и Словакия, а напрямую с конкретных стран. План — наскрести порядка 60 процентов от того, что нужно Украине для ведения военных действий. Остальное будет пока компенсироваться тем, что уже находится на украинских и европейских складах либо пока движется из США по ранее утвержденным графикам, а далее европейский ВПК вроде как должен раскачаться на полную силу сам.По данным утечек из заговорщицких кабинетов, "спасители Европы" планируют держать Украину на искусственном дыхании от года до полутора лет, а там будет видно.Они уверены, что даже если (а это совершенно не гарантированно) американцы остановят на Украину вообще все военные поставки, отключат "Старлинк", отзовут военных советников и сервисный персонал, отключат передачу разведданных, дистанционное управление высокоточным оружием и все такое, ВСУ с налаженным притоком мобилизованных (включая 18-летних) достаточно долгое время будут сохранять оборонительный потенциал и даже возможности для попыток повторения захвата "старых" российских территорий.Уравнение неплохое, но эта шайка-лейка забыла включить в него главный элемент — русскую армию, которая поделит все эти затейливые построения на ноль.На днях Владимир Путин сказал, что главная причина сегодняшних кардинальных изменений в мире — это доблесть и ежедневные победы наших вооруженных сил. А это значит, что наши извечные враги не только отсрочили, но и ускорили свое поражение, а длинный язык Зеленского может довести не только до Киева, но и до Одессы и Приднестровья.

