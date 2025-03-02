Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд
13:20 02.03.2025 (обновлено: 13:21 02.03.2025)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Наряду с торговлей, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперационных связей в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности.
ТАШКЕНТ, 2 марта — Sputnik. Узбекистан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития обсудили глава ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи.
Встреча прошла в Международном торговом центре "Термез" Сурхандарьинской области.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
Лазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
"В ходе конструктивного обмена мнениями рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних узбекско-афганских торгово-экономических отношений. Намечены конкретные меры по увеличению товарооборота до 3 млрд долларов", — говорится в сообщении.
Наряду с торговлей, речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности, добавили в пресс-службе.
Также прошли B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Представители деловых кругов установили новые контакты, обсудили практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.