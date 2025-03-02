https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-i-afganistan-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-3-mlrd-48197761.html

Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

Sputnik Узбекистан

Наряду с торговлей, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперационных связей в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности

2025-03-02T13:20+0500

2025-03-02T13:20+0500

2025-03-02T13:21+0500

политика

узбекистан

афганистан

торговля

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

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ТАШКЕНТ, 2 марта — Sputnik. Узбекистан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.Текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития обсудили глава ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи.Встреча прошла в Международном торговом центре "Термез" Сурхандарьинской области.Наряду с торговлей, речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности, добавили в пресс-службе.Также прошли B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Представители деловых кругов установили новые контакты, обсудили практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.

https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-afganistan-jd-proekt-xayraton-gerat-48098369.html

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