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https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-i-afganistan-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-3-mlrd-48197761.html
Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд
Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд
Sputnik Узбекистан
Наряду с торговлей, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперационных связей в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности
2025-03-02T13:20+0500
2025-03-02T13:21+0500
политика
узбекистан
афганистан
торговля
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
лазиз кудратов
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ТАШКЕНТ, 2 марта — Sputnik. Узбекистан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.Текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития обсудили глава ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи.Встреча прошла в Международном торговом центре "Термез" Сурхандарьинской области.Наряду с торговлей, речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности, добавили в пресс-службе.Также прошли B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Представители деловых кругов установили новые контакты, обсудили практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.
https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-afganistan-jd-proekt-xayraton-gerat-48098369.html
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узбекистан афганистан товарооборот увеличение
узбекистан афганистан товарооборот увеличение

Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

13:20 02.03.2025 (обновлено: 13:21 02.03.2025)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
Лазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Наряду с торговлей, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперационных связей в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности.
ТАШКЕНТ, 2 марта — Sputnik. Узбекистан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития обсудили глава ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи.
Встреча прошла в Международном торговом центре "Термез" Сурхандарьинской области.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
Лазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2025
Лазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

"В ходе конструктивного обмена мнениями рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних узбекско-афганских торгово-экономических отношений. Намечены конкретные меры по увеличению товарооборота до 3 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Наряду с торговлей, речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности, добавили в пресс-службе.
Также прошли B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Представители деловых кругов установили новые контакты, обсудили практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.
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