https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-vtoroy-den-turnira-bolshogo-shlema-dzyudo-48194178.html

Сколько наград завоевали узбекистанцы во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо

Сколько наград завоевали узбекистанцы во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте 28 февраля-2 марта проходит турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвуют более 240 спортсменов из 23 стран

2025-03-02T12:10+0500

2025-03-02T12:10+0500

2025-03-02T12:10+0500

дзюдо

ташкент

турнир "большого шлема"

бронза

серебро

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте узбекистанцы завоевали 3 награды, сообщает пресс-служба НОК.СереброБронзаВ Ташкенте 28 февраля-2 марта проходит турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвуют более 240 спортсменов из 23 стран. По итогам первого дня турнира узбекистанцы завоевали 5 медалей.

https://uz.sputniknews.ru/20250228/v-tashkente-otkrylsya-sportivnyy-klub-po-dzyudo-diyory-keldiyorovoy-48170148.html

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