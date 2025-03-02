https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-vtoroy-den-turnira-bolshogo-shlema-dzyudo-48194178.html
Сколько наград завоевали узбекистанцы во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо
Сколько наград завоевали узбекистанцы во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте 28 февраля-2 марта проходит турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвуют более 240 спортсменов из 23 стран
2025-03-02T12:10+0500
2025-03-02T12:10+0500
2025-03-02T12:10+0500
дзюдо
ташкент
турнир "большого шлема"
бронза
серебро
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/02/48192785_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ddf60df4fdd1da107d8812f42ec2996.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте узбекистанцы завоевали 3 награды, сообщает пресс-служба НОК.СереброБронзаВ Ташкенте 28 февраля-2 марта проходит турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвуют более 240 спортсменов из 23 стран. По итогам первого дня турнира узбекистанцы завоевали 5 медалей.
https://uz.sputniknews.ru/20250228/v-tashkente-otkrylsya-sportivnyy-klub-po-dzyudo-diyory-keldiyorovoy-48170148.html
ташкент
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дзюдо ташкент турнир "большого шлема"
дзюдо ташкент турнир "большого шлема"
Сколько наград завоевали узбекистанцы во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо
В Ташкенте 28 февраля-2 марта проходит турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвуют более 240 спортсменов из 23 стран.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте узбекистанцы завоевали 3 награды,
сообщает
пресс-служба НОК.
“Завершился очередной день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте. Сегодня наши соотечественники завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали”, — говорится в сообщении.
-70 кг: Хуршида Раззокбердиева.
© НОК © НОК © НОК © НОК © НОК © НОК
В Ташкенте 28 февраля-2 марта проходит турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвуют более 240 спортсменов из 23 стран. По
итогам первого дня турнира
узбекистанцы завоевали 5 медалей.