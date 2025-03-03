https://uz.sputniknews.ru/20250303/eaeu-delovaya-aktivnost-48202922.html

В ЕАЭС сохраняется положительная динамика деловой активности

В ЕАЭС сохраняется положительная динамика деловой активности

Sputnik Узбекистан

ЕЭК: Во всех государствах Союза сохраняется позитивная динамика деловой активности в экономике.

2025-03-03T13:30+0500

2025-03-03T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Согласно обновленному расчету совпадающих и опережающих индикаторов, во всех странах ЕАЭС сохраняется позитивная динамика экономической активности, сообщает пресс-служба ЕЭК. Экономики Казахстана, Кыргызстана и России находятся в фазе подъема деловой активности, Армении и Беларуси – в фазе замедления.В марте, по оценке Комиссии, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане текущие тенденции сохранятся. Экономика РФ пройдет пик деловой активности, после чего перейдет к постепенному замедлению, для Армении ожидается дальнейшее замедление.Для справки: опережающие индикаторы — это инструмент прогнозирования, применяемый Комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе.Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.

https://uz.sputniknews.ru/20250302/eec-biznes-vzaimodeystviye-48190944.html

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