https://uz.sputniknews.ru/20250303/pochemu-nelzya-pit-mnogo-jidkosti-pered-snom-48201588.html

Врач: Почему нельзя пить много жидкости перед сном

Врач: Почему нельзя пить много жидкости перед сном

Sputnik Узбекистан

Частые пробуждения из-за употребления большого количества жидкости нарушают структуру сна

2025-03-03T22:03+0500

2025-03-03T22:03+0500

2025-03-03T22:03+0500

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Большое количество жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.Вместе с тем, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед тем, как заснуть.

https://uz.sputniknews.ru/20250226/komu-protivopokazany-ananasy-48124264.html

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