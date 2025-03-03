https://uz.sputniknews.ru/20250303/pochemu-nelzya-pit-mnogo-jidkosti-pered-snom-48201588.html
Врач: Почему нельзя пить много жидкости перед сном
Врач: Почему нельзя пить много жидкости перед сном
Sputnik Узбекистан
Частые пробуждения из-за употребления большого количества жидкости нарушают структуру сна
2025-03-03T22:03+0500
2025-03-03T22:03+0500
2025-03-03T22:03+0500
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Большое количество жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.Вместе с тем, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед тем, как заснуть.
https://uz.sputniknews.ru/20250226/komu-protivopokazany-ananasy-48124264.html
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врач жидкость сон
Врач: Почему нельзя пить много жидкости перед сном
Частые пробуждения из-за употребления большого количества жидкости нарушают структуру сна.
Большое количество жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, сообщает
РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм", — пояснила специалист.
Вместе с тем, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед тем, как заснуть.