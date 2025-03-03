Президент Узбекистана назначил нового главу МВД

“Указом Президента Республики Узбекистан Ташпулатов Азиз Анварович, занимавший должность начальника главного управления внутренних дел города Ташкента, назначен на должность министра внутренних дел Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.

На новом посту он сменил Пулата Бобожонова, который был министром внутренних дел с сентября 2017-го.