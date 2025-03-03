https://uz.sputniknews.ru/20250303/prezident-uzbekistana-naznachil-novogo-glavu-mvd-48215599.html
Президент Узбекистана назначил нового главу МВД
Президент Узбекистана назначил нового главу МВД
Sputnik Узбекистан
Ранее кандидатуру Азиза Ташпулатова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса
2025-03-03T12:54+0500
2025-03-03T12:54+0500
2025-03-03T14:40+0500
узбекистан
мвд узбекистана
назначение
указ
президент узбекистана
общество
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил нового главу МВД Узбекистана, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Ранее кандидатуру Азиза Ташпулатова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.На новом посту он сменил Пулата Бобожонова, который был министром внутренних дел с сентября 2017-го.
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президент узбекистан мвд назначение азиз ташпулатов
президент узбекистан мвд назначение азиз ташпулатов
Президент Узбекистана назначил нового главу МВД
12:54 03.03.2025 (обновлено: 14:40 03.03.2025)
Ранее кандидатуру Азиза Ташпулатова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев назначил нового главу МВД Узбекистана, сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
“Указом Президента Республики Узбекистан Ташпулатов Азиз Анварович, занимавший должность начальника главного управления внутренних дел города Ташкента, назначен на должность министра внутренних дел Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Ранее кандидатуру Азиза Ташпулатова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
На новом посту он сменил Пулата Бобожонова, который был министром внутренних дел с сентября 2017-го.