https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-katar-soglasheniye-ratifikatsiya-48212801.html

Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве

Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве

Sputnik Узбекистан

Соответствующий закон подписал глава республики

2025-03-03T14:40+0500

2025-03-03T14:40+0500

2025-03-03T14:40+0500

узбекистан

катар

партнерство

новый закон

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве, сообщает Минюст. Соглашение подписали министры иностранных дел двух стран в апреле 2024 года в Ташкенте.Напомним, что в июне 2023-го в ходе визита в Узбекистан Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани ведомства и компании двух стран договорились о реализации проектов на сумму более $12 млрд. Через четыре месяца Шавкат Мирзиёев посетил Катар с ответным визитом. Стороны подписали около 30 двусторонних документов в торгово-экономической, инвестиционной, культурной-гуманитарной сферах.

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