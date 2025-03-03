https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-katar-soglasheniye-ratifikatsiya-48212801.html
Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве
Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве
Sputnik Узбекистан
Соответствующий закон подписал глава республики
2025-03-03T14:40+0500
2025-03-03T14:40+0500
2025-03-03T14:40+0500
узбекистан
катар
партнерство
новый закон
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве, сообщает Минюст. Соглашение подписали министры иностранных дел двух стран в апреле 2024 года в Ташкенте.Напомним, что в июне 2023-го в ходе визита в Узбекистан Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани ведомства и компании двух стран договорились о реализации проектов на сумму более $12 млрд. Через четыре месяца Шавкат Мирзиёев посетил Катар с ответным визитом. Стороны подписали около 30 двусторонних документов в торгово-экономической, инвестиционной, культурной-гуманитарной сферах.
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узбекистан катар соглашение ратификация
узбекистан катар соглашение ратификация
Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве
Соответствующий закон подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Узбекистан ратифицировал соглашение с Катаром о стратегическом партнерстве, сообщает
Минюст.
“Законом, подписанным президентом, ратифицировано Соглашение об установлении двустороннего стратегического партнерства между правительствами Республики Узбекистан и Государства Катар", — говорится в сообщении.
Соглашение подписали министры иностранных дел двух стран в апреле 2024 года в Ташкенте.
Напомним, что в июне 2023-го в ходе визита в Узбекистан Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани ведомства и компании двух стран договорились о реализации проектов на сумму более $12 млрд. Через четыре месяца Шавкат Мирзиёев посетил Катар с ответным визитом. Стороны подписали около 30 двусторонних документов в торгово-экономической, инвестиционной, культурной-гуманитарной сферах.