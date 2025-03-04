https://uz.sputniknews.ru/20250304/glava-uzbekneftegaza-vstrecha-ilxam-aliyev-48243592.html

Глава Узбекнефтегаза встретился с президентом Азербайджана — подробности

Глава Узбекнефтегаза встретился с президентом Азербайджана — подробности

Sputnik Узбекистан

К диалогу пригласили также руководителей нефтегазовых компаний Татарстана и Казахстана

2025-03-04T19:40+0500

2025-03-04T19:40+0500

2025-03-04T19:40+0500

узбекистан

узбекнефтегаз

нефтегазовая отрасль

президент

азербайджан

ильхам алиев

встреча

татнефть

россия

казахстан

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, генерального директора компании "Татнефть" Наиля Маганова и председателя правления компании "КазМунайГаз" Асхата Хасенова. Об этом сообщает пресс-служба главы АР.Алиев отметил начало нового этапа сотрудничества и успешную подготовку к нему. Он констатировал, что между нефтяными компаниями Азербайджана, Узбекистана, России и Казахстана налажены очень тесные производственные отношения, в двустороннем формате реализуется ряд проектов, акцентировал внимание на важности объединения усилий.Глава АР также подчеркнул роль четырехстороннего взаимодействия с точки зрения совместного производства и реализации заказов в дружественные страны.Стороны обменялись мнениями о перспективах нового формата сотрудничества, выразив надежду, что он будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между странами.Речь шла о том, что данный формат предусматривает взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание совместных групп реагирования, оптимизацию работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения, организацию совместных закупок, а также развитие различных отраслей промышленности. Участники встречи отметили, что новый формат сотрудничества открыт и для присоединения других иностранных компаний.

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